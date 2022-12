Best of 2022: Nejlepší multiplayer

29. 12. 2022 16:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

S multiplayerovými hrami je to jako s pálivým jídlem. Možná nejsou úplně pro každého, jakmile jim ale přijdete na chuť, jen těžko si dokážete představit život bez nich. Letošní rok byl na jejich úrodu víc než solidní, nakonec s rostoucí popularitou online her není překvapením, že se hry pro více hráčů staly jedněmi z nejočekávanějších titulů v oboru. Ať už se chcete třeba jen být v kontaktu s přáteli, nebo se utkat s v nelítostném zápase, rozhodně bylo z čeho vybírat!

zdroj: Vlastní foto autora

Série We Were Here od nizozemského studia Total Mayhem Games možná nepatří mezi ty nejznámější, ale u nás v redakci si vede dlouhodobě dobře. Ostatně jejich předchozí titul We Were Here Together si v roce 2019 od nás odnesl bronzovou cenu v kategorii Nejlepší multiplayer v rámci našeho ročního shrnutí Best of.

Letošní We Were Here Forever podobně jako předchozí tituly stojí na myšlence kooperace dvou hráčů. Oba jste zamčení ve stejném hradu, ale každý v jiné jeho části. Je třeba vyřešit hádanky, které jsou vzájemně propojené. Protože ale nevidíte to, co ten druhý, musíte si o tom do detailu popovídat. Zkrátka takové Keep Talking and Nobody Explodes, jen o něco příběhovější. Tenhle koncept prostě milujeme.

zdroj: Vlastní foto autora

V kooperaci budeme pokračovat. S velkým očekáváním totiž letos vyšla akce Warhammer 40,000: Darktide. Tahle fantastická adaptace temného vesmíru univerza Warhammer 40,000 má všechno, co jsme chtěli, ať už jde o temnou atmosféru, kde existuje jen válka a administrativa, nebo extrémně zdařilou hratelnost, která staví na základech solidního Vermintide.

Jasně, pár nedostatků by se tu našlo. Například technická stránka tu a tam pozlobí, nepotěší ani mnohdy špatně poskládané náhodně vytvořené skupinky hráčů. Pokud ale máte tři stejně naladěné kámoše, nic vám nebude stát v cestě v boji proti Chaosu.

zdroj: Activision Blizzard

Letošní díl Call of Duty připadl Infinity Ward, studiu, které si s touhle sérií vždycky umělo poradit. A na výsledku je to znát. Ano, singleplayerová kampaň mohla být lepší, ale to jde v dnešní kategorii stranou. My se tu bavíme o multiplayeru, a ten se povedl na jedničku. Změny v úpravách arzenálu zabraňují úmornému grindu, nové módy včetně Warzone 2.0 a DMZ jsou zábavné, pocit ze střelby je luxusní. Za prvních deset dní po vydání navíc Modern Warfare II vydělalo na miliardu dolarů. Co víc křičí nejlepší multiplayer roku?