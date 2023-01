Best of 2022: Nejnávykovější hra aneb Ještě pět minut

2. 1. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Ještě než si vyhlásíme nejlepší hru roku, zbývá nám další kategorie, kterou letos vyhlašujeme úplně poprvé. Je jí nejnávykovější hra, respektive taková hra, od které jsme nebyli ochotni vstát a neustále jsme rozloučení oddalovali onou strašlivě svůdnou lží: „Dám si už jenom pět minut!“

Tyhle hry nutně nemusí být objektivně zrovna skvělé, ale mají onu podivuhodnou vlastnost vás chytit a nepustit, i když se pak třeba proklínáte za to, že jste s takovou blbostí strávili celý večer a najednou jsou tři ráno. Milujete je? Nenávidíte je? Dost možná něco mezi tím. Ony jsou ale každopádně magnet a vy bezmocný kousek kovu, zas a znovu přitahovaný do tenat, z nichž není úniku.

Slavná, celosvětově úspěšná deskovka českého tvůrce Vlaadi Chvátila se dočkala svojí digitální adaptace – a my jsme se do ní zamilovali podobně jako do originálu. Mobilní aplikace umožňuje nesmírně svižné hraní několika partií najednou, a to klidně i kooperačně, proti samotné hře.

Zapnete hru, vymyslíte slovo, pošlete ho hadačům, ale v paralelním zápase už máte hádat sami, a než vymyslíte, jestli se „oko“ vztahuje k pavoukovi, nebo tornádu, zase vám pípá upozornění, že na vás čeká další skupinka, a za to všechno jste odměňováni a plácáni po zádech, což je zatraceně příjemné. Z téhle „jednohubky“ vám brzo budou pořádně bobtnat tvářičky…

Viktorka se nám sice do výběru nejlepších strategií nedostala, poněvadž je bohužel až příliš chybová a v určitých oblastech nedopečená, ale stříbro za návykovost si odnáší naprosto zaslouženě. Vašek by vám mohl povídat, kolikrát šel odehrát jenom pár let a schválit několik zákonů, aby náhle zjistil, že mu do vedení národa v 19. století začínají zpívat ranní ptáčata.

Je to v podstatě stejný případ jako stará dobrá Civilizace, otec zakladatel celé té fráze o pěti minutách nebo ještě jednom tahu navíc. Ač Victoria není tahová, nýbrž realtimová, máte z ní pocit, že po vás neustále chce další krůček a rozhodnutí, a pak další, a pak ještě jedno, a vlastně je strašně těžké najít nějaký přirozený bod, kdy hraní pro daný večer ukončit. Recept na neprospané noci.

Letošní překvapivý hit vítězí v další kategorii – a tentokrát tím nemůže být šokovaný asi nikdo. Vampíři jsou navržení tak, aby si vás omotali kolem prstu a utahovali přesně v tu pravou chvíli a přesně takovou silou, abyste byli zaháčkovaní, dokud nesplníte i ten nejposlednější achievement. Vždyť jeden pokus přece trvá jen pár minut, tak proč jich za večer nedat třeba pět? Nebo čtyřicet?

Je to nebezpečná hra, zatraceně nebezpečná. Řekli byste si, že jí přece musí chybět patřičná hloubka, když v ní neděláte nic kromě chození, a ona za vás sama dokonce i útočí. Mysleli byste, že to za chvíli musí být pořád jedno a to samé. My jsme si to rozhodně mysleli a brzo jsme zjistili, jak naprosto jsme mimo, protože dokonalý roguelike systém s bleskovým odemykáním nových vylepšení se stará o neustále čerstvý zážitek.

Doporučujeme vám Vampire Survivors. A taky vás před nimi důrazně varujeme.