Redakční pokec o výběru vítězů jednotlivých kategorií Best of 2022

2. 1. 2023 19:47 | Video | autor: Redakce Games.cz

O tom, že bychom měli naši diskuzi o výběru nejlepších her roku natočit, jsme debatovali nejednou. A nejen mezi sebou. O ostrých hádkách do krve, které pomalu ničily přátelství a rozvracely dlouholeté vztahy, panovaly v redakci legendy! Nicméně zpětná vazba od vás byla jasná: Rádi byste viděli, jak takové rokování o vítězích probíhá.



Máme pro vás dobrou zprávu! Letos je konečně rok, kdy můžete nahlédnout pod pokličku tvorby Games a zjistit, jaké myšlenkové pochody a argumenty vedly k jednotlivým rozhodnutím. K drsným slovním střetům ovšem tentokrát nedošlo, ani jednou židlí nebylo vrženo.

Nic to nemění na tom, že v mnohých kategoriích to nebylo jednoduché rozhodování. Po dvou hodinách jsme ale dopracovali konce, obsazených stupňů vítězů v každé kategorii. Tu hlavní, kategorii Best of 2022, jsme si pak pro vás připravili v dalším videu, které vyjde až spolu s oficiálním vyhlášením. Nebojte se proto spoilerů!