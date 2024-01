Best of 2023: Vyhlášení čtenářské hry roku

19. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Poslední část našeho rozloučení s rokem 2023 je tady. Redakční volby jsou už nějaký ten pátek za námi, výsledky všech kategorií najdete tady, a nyní jsou na řadě výsledky hlasování vás, našich věrných čtenářů, čtenářek, diváků a divaček. V některých kategoriích to bylo těsné, jinde zase úplně jednoznačné, občas jste si s našimi žebříčky docela notovali, jindy skoro vůbec. Tak pojďme na to!

Nejlepší akční hra: RoboCop: Rogue City

zdroj: Foto: Se svolením Teyon

První kategorie a rovnou i první mírný rozpor. V redakci si strážce pořádku a správného parkování RoboCop vyzvedl jen stříbro, u vás ale zabodoval na plné čáře. Střílečka s ikonickým osmdesátkovým robopolicistou předběhla bitky mechů s obřím náskokem, na druhém a třetím místě byl pak mezi Armored Core VI a Dead Island 2 rozdíl jediného hlasu.

2. místo Armored Core VI: Fires of Rubicon 3. místo Dead Island 2

Redakční volba: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Nejlepší akční adventura: Alan Wake II

zdroj: Foto: Remedy

Ani tady jsme se úplně neshodli. První místo v kategorii akčních adventur si u vás uzmul ztrápený spisovatel Alan Wake s agentkou Sagou Anderson, u nás víc zabodovala nová Zelda. Nutno říct, že to v tomto případě bylo poměrně těsné. Obdobně malý počet hlasů dělil i bronzovou a bramborovou příčku, na Hogwarts Legacy s rozdílem pár palců nezvládl dotáhnout Star Wars Jedi: Survivor.

2. místo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 3. místo Hogwarts Legacy

Redakční volba: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

zdroj: Larian Studios

Konečně první shoda! V téhle kategorii zkrátka nebylo o čem a dali jste nám to pořádně hlasitě najevo. Převaha Baldur's Gate III byla v téhle kategorii naprosto drtivá, jediná hra si tady pro sebe ukousla skoro 85 procent hlasů. Trochu paradoxně se pak na bronzovou příčku zvládlo dostat Diablo IV, které zaboduje ještě mezi největšími letošními zklamáními, ale nepředbíhejme...

2. místo Warhammer 40,000: Rogue Trader 3. místo Diablo IV

Redakční volba: Baldur's Gate III

Nejlepší sportovní a závodní hra: Forza Motorsport

zdroj: Turn 10

I tady máme zlatou a stříbrnou příčku mezi čtenáři a redakcí prohozenou. U nás víc bodovaly závody ze stáje Ubisoftu, u vás si pro zlato dojel Microsoft. Stejně jako my jste ale na medailové pozice poslali samé závodní tituly, ani jeden sportovní. Auta letos zkrátka nechala všechny fotbalisty, hokejisty a manažery daleko za sebou.

2. místo The Crew Motorfest 3. místo Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Redakční volba: The Crew Motorfest

Nejlepší logická hra a adventura: Super Mario Bros. Wonder

zdroj: Foto: Nintendo

Konečně zase nějaká poctivá shoda! I když by se to z diskuzních luhů a hájů nemuselo zdát, v této kategorii jsme se na prvních dvou příčkách shodli. Víc než náš bronzový Cocoon vás zaujalo logické pokračování, The Talos Principle 2, jinak vám ale stejně jako nám učaroval jak nový 2D Mario, tak i potápěč Dave a jeho suši restaurace.

2. místo Dave the Diver 3. místo The Talos Principle 2

Redakční volba: Super Mario Bros. Wonder

Nejlepší strategie: Last Train Home

zdroj: Foto: Se svolením Ashborne Games

Zdá se nám to, nebo z vás mluví patriotismus? Pro zlatou medaili si ve vaší kategorii strategií došlo brněnské studio Ashborne Games se svou legionářskou prvotinou Last Train Home. Ta se u nás v redakci umístila až na třetí příčce, u vás ale poměrně suverénně vedla. Náš zlatý Shadow Gambit nechal legionářský vlak na Transsibiřské magistrále společně s Jagged Alliance 3 dost daleko za sebou.

2. místo Jagged Alliance 3 3. místo Shadow Gambit: The Cursed Crew

Redakční volba: Shadow Gambit: The Cursed Crew

zdroj: Foto: Se svolením Teyon

Překvapení máme rádi asi všichni. Zatímco nás v redakci nejvíc šokoval Hi-Fi Rush, vy jste se inspirovali naší bronzovou příčkou s RoboCopem. Kultovní filmy z 80. let už dnes moc adaptací neplodí, natož takhle povedených, a tak není divu, že jste podobně jako my byli z jeho loňského herního zjevení v šoku. Navíc od studia, které v minulosti plodilo spíše podprůměrné tituly.

2. místo Lies of P 3. místo Jagged Alliance 3

Redakční volba: Hi-Fi Rush

Zklamání roku: Starfield

zdroj: Foto: Bethesda Softworks

Tady jsme se taky shodli. Jak se to říká, sdílená starost, poloviční starost? Starfield nebyl na poměry her od Bethesdy ani tak rozbitý, jako spíš mechanicky šíleně zastaralý simulátor načítání v mělkém, mrtvém vesmíru. Nemá duši, není moc zábavný a hlavně v něm prakticky nikdo nevidí budoucnost. Jak jinak definovat zklamání u jedné z nejočekávanějších her posledních let. A pozor - na stříbrné příčce se umístilo vaše třetí nejoblíbenější loňské RPG. Tak se račte rozhodnout, jestli je špatné, nebo ne...

2. místo Diablo IV 3. místo Lord of the Rings: Gollum

Redakční volba: Starfield

Nejpůsobivější audiovizuální styl: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

zdroj: Foto: CD Projekt RED

A tady už se zase míjíme. Nejpůsobivější audiovizuál má podle vás datadisk pro Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, který my jsme poslali až na bronzovou příčku. Na druhou stranu, náš medailista Alan Wake II na něj zvlášť ke konci začal dost dotahovat a být naše anketa o pár dní delší, možná by ho předběhl. Ale víte, jak to je s „kdyby“! Navíc rozhodně nijak nezapíráme, že je Dogtown svým způsobem audiovizuálně vážně působivý.

2. místo Alan Wake II 3. místo Hogwarts Legacy

Redakční volba: Alan Wake II

zdroj: Larian Studios

Na trojici medailových pozicích máme my v redakci i vy, čtenáři, stejné hry, tentokrát jsme ale prohodili zlatou a bronzovou příčku. Zatímco nás loni nejvíc oslovilo bizarní vyprávění Alana Wakea, u vás se víc fandilo virtuálnímu D&D plnému vynikajících questů a skvěle napsaných postav, které vás nechá dělat, co se vám zlíbí. Na druhé místo jsme pak shodně poslali špionážní thriller v podání Phantom Liberty.

2. místo Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 3. místo Alan Wake II

Redakční volba: Alan Wake II

zdroj: Foto: Larian Studios

Tady to začíná být trochu monotematické - i pro medaili za nejlepší multiplayer si bude muset přijít Baldur's Gate III. Vtipnou perličkou je tady spíš opětovné zjevení Diabla IV na stříbrné pozici - třetí nejlepší RPG má druhý nejlepší multiplayer roku, ale zároveň je i druhým největším zklamáním... Jsou to spíš masochistické sklony, nebo nenaplněná přehnaná očekávání? Kdo ví!

2. místo Diablo IV 3. místo Vampire Survivors

Redakční volba: Vampire Survivors

zdroj: Foto: CD Projekt RED

I tady si s vámi na medailových příčkách máváme spíše z dálky. Soundtracku P.T. Adamczyka, Jacka Paciorkowského jsme v redakci přiřkli bronz, vy jste mu dali rovnou zlato, a jinak se žádná z vaší medailové trojice v té naší neobjevuje. V kategorii nejlepšího hudebního doprovodu byla navíc hlasovací třenice mezi prvním a druhým místem absolutně nejtěsnější, Phantom Liberty nakonec Baldur's Gate III předběhlo o pouhých pět hlasů.

2. místo Baldur's Gate III 3. místo Alan Wake II

Redakční volba: Final Fantasy XVI

Nejlepší sedmičková hra: Hogwarts Legacy

zdroj: WB Games

Tahle kategorie byla jasná hodně dávno před koncem hlasování, konečně jsme se ale zase shodli alespoň na tom vítězovi. Popularitu Harrymu Potterovi ani Hogwarts Legacy nikdo neodpáře, nakonec ale jede trochu víc na kvantitu než na kvalitu obsahu. Ale pokud patříte mezi fanoušky předlohy, nebo jste navíc velmi sváteční hráči, které povrchní otevřené světy ještě nestihly unavit, nic vám nebrání si tenhle výlet do Bradavic a okolí užít.

2. místo Starfield 3. místo Assassin's Creed Mirage

Redakční volba: Hogwarts Legacy

zdroj: Larian Studios

Krasojízda Baldur's Gate III pokračuje. Vtipné je, že na vítězovi jsme se opět neshodli, na druhých dvou medailových místech už ano. Ale jistě, i my uznáváme, že nechat v okolí brány trestuhodné množství času je snadné až běda. Takže nás až překvapilo, kolik z vás si při tom neustávajícím dobrodružství našlo tři minuty, abyste vůbec aspoň vyplnili naši anketu, za což moc děkujeme!

2. místo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 3. místo Warhammer 40,000: Rogue Trader

Redakční volba: Against the Storm

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2023

zdroj: Vlastní foto autora

Květnová exkluzivita pro Switch s Linkem v hlavní roli se u vás umístila o jednu příčku výš než v redakčním žebříčku, na takto vysoké umístění jí přitom stačilo kolem pěti procent všech hlasů. Letos byla tahle anketa zkrátka dost jednoznačná, i přes nezlomnou nadvládu vy-víte-koho se nová Zelda s takřka neomezenými kreativními možnostmi zvládla probojovat alespoň na bronzovou příčku.

Redakční volba: Super Mario Bros. Wonder

zdroj: vlastní

Ani hororové pokračování příběhu o ztraceném spisovateli a jeho rozervané mysli nezvládlo s 11 procenty hlasů RPG behemota jakkoliv ohrozit. Svůj první díl ale překonalo hravě, zvládlo projít změnou žánru, skvělý audiovizuál v něm doplňuje výborně bizarní mysteriózní příběh a stříbro od nás i od vás si tak Alan Wake II jednoznačně zaslouží.

Redakční volba: Alan Wake II

zdroj: Foto: Larian Studios

Letos to zkrátka jinak ani dopadnout nemohlo. Baldur's Gate III od studia Larian se z předběžného přístupu vyřítilo jako lavina a dost možná nadobro změnilo paradigma mezi RPG, o čemž si spousta minulých vítězů anket o nejlepší hru může nechat leda zdát. Lariani zkrátka uchvátili celý svět příspěvkem do žánru, který spousta vydavatelství považovala za mrtvý, a teď nám nezbývá než být zvědaví, s čím přijdou příště. Tedy... až dohrajeme Baldur's Gate III na stý způsob, samozřejmě!

Redakční volba: Baldur's Gate III