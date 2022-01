Best of 2021: Vyhlášení čtenářské hry roku

28. 1. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Pomalý, ospalý a depresivní úvod nového roku se pomalu, ale jistě přehoupává do nabitého a optimističtějšího února. Ještě než se ale začneme věnovat všem těm krásným novým hrám, je zapotřebí zúčtovat s těmi loňskými. Redakční volbu těch nejlepších kusů jsme zvládli už v prosinci, nyní se můžete podívat na výsledky hlasování vás čtenářů a porovnat, jak moc jste se s námi shodli.

Nejlepší akční hra: Returnal

zdroj: PlayStation

Hned v první kategorii se názory redakce a komunity protnuly výborně. I vy jste na zlatou příčku vybrali Returnal, náročný roguelike bullet hell od studia Housemarque, který Pavel na jaře vychválil do nebes a rozhodně nebyl sám. Returnal se povedl po všech směrech, zdařilou akci doplňuje tajuplný příběh a perfektní technické zpracování. Zasloužené vítězství!

2. místo Deathloop 3. místo Halo Infinite

Redakční volba: Returnal

zdroj: Vlastní foto autora

A opět shoda! I vám se dobrodružství lombaxů Ratcheta a Rivet a jejich robotických kamarádů líbilo natolik, že jste jim udělili zlatou medaili. Prozatím poslední díl letité série od Insomniac Games vábí na skvělé tempo, parádní akci, povedený humor, okouzlující prostředí, sympatické postavy a grafiku, za kterou by se nemusely stydět ani animované filmy od Pixaru.

2. místo Psychonauts 2 3. místo Resident Evil Village

Redakční volba: Ratchet & Clank: Rift Apart

zdroj: Vlastní foto autora

Vy jste od nás snad opisovali! Opět stejná volba jako v případě naší redakce. Pathfinder rozhodně nepatří do mainstreamu, milovníkům staromilských RPG ale navozuje pocity absolutní nirvány, jak by potvrdili redakční odborníci Jirka a Vašek. Pomohlo i to, že rok 2021 byl na RPG jinak nebývale chudý.

2. místo Diablo II: Resurrected 3. místo Wildermyth

Redakční volba: Pathfinder: Wrath of the Righteous

Nejlepší sportovní a závodní hra: Forza Horizon 5

zdroj: Vlastní foto autora

Už to přestává být vtipné. I v segmentu sportů a závodů byl zjevně vítěz natolik jednoznačný, že se názor redakce a vás čtenářů prostě nemohl lišit. Forza Horizon 5 ukázala, že osvědčený recept bez velkých variací zkrátka dobře funguje a výlet do Mexika v naleštěných kárách potěšil i hráče, kteří jinak sportovním hrám neholdují.

2. místo FIFA 22 3. místo F1 2021

Redakční volba: Forza Horizon 5

Nejlepší logická hra a adventura: It Takes Two

zdroj: Foto: Hazelight

Konečně nějaký rozdíl. Zatímco my jsme na vrchol stupňů vítězů postavili indie miláčka Inscryption, vy jste zvolili záchranu tradiční rodiny v podání Josefa Farese. It Takes Two sbíralo pochvalná hodnocení napříč kritikou i hráčskou obcí, hra srší nápady a ukazuje, jak vypadá skutečná kooperace. Ideální způsob, jak přivést ke hraní i partnerku či partnera!

2. místo Inscryption 3. místo Sherlock Holmes: Chapter One

Redakční volba: Inscryption

Nejlepší strategie: Age of Empires IV

zdroj: Vlastní foto autora

A jsme zase tam, kde jsme byli. I vám se nejnovější díl slavné strategické série líbil natolik, že jste mu udělili příčku nejvyšší. Age se zkrátka vrací ve skvělé formě. Kéž by se všem starým známým značkám dostávalo tak láskyplné péče!

2. místo Gloomhaven 3. místo Loop Hero

Redakční volba: Age of Empires IV

Nejlepší remake/remaster: Mass Effect Legendary Edition

zdroj: BioWare

Mass Effect se loni vrátil v naleštěné verzi pro současné herní systémy, a i když v řadě aspektů ukázal jistou zastaralost, především v nás vzbudil stýskání po RPG podobného střihu. Opětovné setkání s kapitánem Shepardem a jeho posádkou načas zahnalo pachuť po Andromedě a doufáme, že chystaný nový díl na tento úspěch naváže.

2. místo Diablo II: Resurrected 3. místo Crysis Remastered Trilogy

Redakční volba: Diablo II: Resurrected

Překvapení roku: Guardians of the Galaxy

zdroj: vlastní foto

Letní oznámení a podzimní vydání Guardians of the Galaxy překvapilo nás všechny, i když jsme už dlouho věděli, že se na něčem takovém pracuje. Je velmi osvěžující, když oznámení přijde jako blesk z čistého nebe a navíc nemusíme na finální výsledek čekat tři roky. O to víc, když se z něj následně vyklube povedená hra.

2. místo Inscryption 3. místo Returnal

Redakční volba: Inscryption

zdroj: Rockstar

Konec loňského roku přinesl hned několik adeptů na nejvyšší anticenu. Remasterovaná kolekce starých GTA z éry PlayStationu 2 ovšem dopadla obzvlášť katastrofálně a kromě hněvu hráčů po sobě zanechala také skvrnu na pověsti Rockstaru, který sice fungoval jen jako vydavatel, na něčem tak ostudném bychom ale jeho logo donedávna nečekali. Fuj!

2. místo Battlefield 2042 3. místo Twelve Minutes

Redakční volba: Battlefield 2042

zdroj: Insomniac

Ratchet vypadá prostě skvěle. Už v prvním roce života pátého PlayStationu vytěžuje sílu konzole tak, až oči přecházejí nad všemi těmi detaily, efekty, nasvícením a spoustou dalších maličkostí, které by ještě v minulé generaci byly nemyslitelné. V kombinaci s rychlým SSD, které umožňuje hrátky s cestováním mezi dimenzemi, se jedná o skutečný next-gen zážitek, jakých je pořád málo.

2. místo Returnal 3. místo Kena: Bridge of Spirits

Redakční volba: Kena: Bridge of Spirits

Nejzajímavější postava: Julianna (Deathloop)

zdroj: Arkane Studios

Přidrzlá, hubatá, vtipná, pohledná a zatraceně vražedná. Taková je Julianna, která vám v Deathloopu dokáže pořádně zatopit, případně nabízí další vrstvu zábavy, pokud se jí sami chopíte. Její špičkování s hlavním hrdinou Coltem je nesmírně osvěžujícím kořením hry a jejich společný vztah a příběhové pozadí táhnou celou hru kupředu.

2. místo Sherlock Holmes 3. místo Rivet

Redakční volba: Julianna

Nejlepší příběh: Deathloop

zdroj: Arkane Studios

O časové smyčky nebyla v letošním roce nouze, ta, která obestírá tajemný ostrov Blackreef, vás ale zjevně chytila za srdce. Deathloop se svým hrdinou stiženým akutní amnézií odhaluje svoje karty postupně a kromě osobního příběhu ústřední dvojice nabízí také dostatečně prokreslenou mytologii herního světa a jeho podivných obyvatel.

2. místo Psychonauts 2 3. místo Guardians of the Galaxy

Redakční volba: Deathloop

Nejlepší multiplayer: It Takes Two

zdroj: Foto: Hazelight

O tom, že má It Takes Two skvělou kooperativní hratelnost, už byla řeč. Na rozdíl od her, kde se společný zážitek smršťuje na střílení stejných protivníků ve dvou či ve čtyřech, je v něm zapotřebí opravdu přikládat ruku k dílu a společným úsilím, kdy ten dělá to a ten zas ono, doputovat k úspěchu. Neustále se obměňující hratelnost a kanonáda nápadů je samozřejmě bonus.

2. místo Halo Infinite 3. místo Valheim

Redakční volba: It Takes Two

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2021

zdroj: Insomniac

Kolik chvály ještě máme na tuhle hru pět? Pavel jí udělil svou první desítku, v redakci se opakovaně skloňovala mezi tím nejlepším, co se loni urodilo, a v naší vlastní anketě si nakonec odnesla bramborovou medaili. U vás je na tom ještě o stupínek líp a znovu dokazuje, že z Insomniac Games zkrátka nepadají špatné hry.

Redakční volba: It Takes Two

zdroj: Vlastní foto autora

I stříbrná pozice z vašeho pohledu patří exkluzivitě pro PlayStation 5. Ačkoli je Returnal braný jako titul pro relativně omezenou skupinu hráčů, kvality mu nikdo upřít nemůže. Housemarque s ním definitivně vstoupili do nejvyšší ligy a my se už teď nemůžeme dočkat, co nám ukážou příště!

Redakční volba: Returnal

zdroj: vlastní foto autorky

Na nejvyšší stupeň vítězů v roce 2021 se vaším přičiněním vyšplhala perfektní kooperativní záležitost od Hazelight Studios. Budiž to jasným důkazem, že hráčská obec dávno není sdružením samotářských podivínů, kteří nejraději hrají sami ve své sklepní kobce! Stereotypy stranou, Josef Fares a jeho tým ukázali, že když se kreativitě neházejí klacky pod nohy a nechá se svobodně prýštit, přinese to nejsladší možné ovoce.

Redakční volba: Inscryption