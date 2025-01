Best of 2024: Vyhlášení čtenářské hry roku

24. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

První měsíc nového roku máme skoro za sebou, a tak je čas se nadobro rozloučit s rokem 2024. Redakční vyhlášení nejlepších titulů uplynulých dvanácti měsíců jsou už nějaký ten pátek za námi, nyní jsou na řadě výsledky hlasování vás, našich věrných čtenářů, čtenářek, diváků a divaček. V některých kategoriích to bylo těsné, jinde zase naprosto jednoznačné, někde jsme se shodli, potom zase vůbec. Tak pojďme na to!

Nejlepší akční hra: Stalker 2: Heart of Chornobyl

zdroj: GSC Game World

První kategorie a hned shoda s redakcí! A to dokonce absolutní, respektive na všech třech medailových pozicích. Stalker 2 si svým temným světem a napětím v Zóně dokázal získat srdce vás i nás. Na druhém a třetím místě se pak umístily akční řežby Warhammer 40,000: Space Marine 2 a Helldivers 2.

2. místo: Warhammer 40,000: Space Marine 2, 3. místo: Helldivers 2

Redakční volba: Stalker 2: Heart of Chornobyl

zdroj: FromSoftware

Tady jsme se už úplně neshodli. U vás zvítězil datadisk pro Elden Ring, který nabídl ještě více bloudění, zmaru a smrti v jeho fascinujícím světě a od nás dostal ve své kategorii bronz. Naše oceněné Final Fantasy VII Rebirth skončilo druhé, bronz pak sebralo u nás stříbrné Dragon's Dogma 2.

2. místo: Final Fantasy VII Rebirth, 3. místo: Dragon's Dogma 2

Redakční volba: Final Fantasy VII Rebirth

Nejlepší akční adventura: Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: Machine Games

V této kategorii jste se shodli s naší redakcí. Nový Indiana Jones nabídl éru klasických dobrodružství s moderním zpracováním, což jej vyneslo na vrchol. Tady zkrátka nebylo moc o čem dlouze diskutovat, zbytek kandidátů Indy nechal v hlasování daleko za zády.

2. místo: Silent Hill 2, 3. místo: Astro Bot

Redakční volba: Indiana Jones and the Great Circle

Nejlepší strategie: Frostpunk 2

zdroj: 11 Bit Studios

Tady bylo hlasování extrémně těsné. Frostpunk 2 nakonec o pár hlasů předběhl Songs of Conquest a Age of Mythology: Retold. Redakce ale sáhla do úplně jiného hrníčku a vybrala si Tactical Breach Wizards, které u vás skončilo až páté.

2. místo: Songs of Conquest, 3. místo: Age of Mythology: Retold

Redakční volba: Tactical Breach Wizards

Nejlepší sportovní hra nebo simulace: Microsoft Flight Simulator 2024

zdroj: Foto: Microsoft

Letiště a nebe si získaly nejvíce hlasů, a to nejen mezi čtenáři, ale i v naší redakci. Kde loni naprosto dominovaly závodní hry, tam si letos na medaile sáhly i jindy opomíjené sporty.

2. místo: EA Sports FC 25, 3. místo: NHL 25

Redakční volba: Microsoft Flight Simulator 2024

Nejlepší logická hra nebo adventura: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

zdroj: Nintendo

V této kategorii se opět neshodujeme, ale vlastně jen o pár drobných hlasů. Nová Zelda u vás zvítězila těsně nad Balatrem, které jsme ocenili nejvíce my. Na bronzovou pozici jste potom poslali remasterovaný Broken Sword, kdy rozdíly mezi celou trojicí činily maximálně dvacet hlasů a zbytek nominovaných v čele Indikou nechali medailisté daleko v prachu cest.

2. místo: Balatro, 3. místo: Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged

Redakční volba: Balatro

Překvapení roku: Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: Machine Games

Tady se nám vlastně nedaří moc rozklíčovat, z čeho pramení vaše překvapení – o nové hře s Indym jsme věděli několik let a švédští MachineGames mají poměrně zaběhnutou pověst kvalitních tvůrců, takže to rozhodně není jejich první vynikající dílo. Vlastně jsme v redakci překvapení, že jste překvapení, ale určitě vám tenhle příjemný kousek přejeme!

2. místo: Silent Hill 2, 3. místo: Helldivers 2

Redakční volba: Silent Hill 2

zdroj: BioWare

Návrat Dragon Age vás nenadchl a herně-čtenářská obdoba Zlaté maliny tak putuje do BioWare. The Veilguard se vzdálil mnoha konceptům svých předchůdců a ve výsledku nabídl dosti mdlou kombinaci repetitivní hratelnosti a mizerně napsaného scénáře, navíc se zatraceně pomalým rozjezdem. Od někdejších RPG legend se zkrátka čekalo víc.

2. místo: Star Wars Outlaws, 3. místo: Suicide Squad: Kill the Justice League

Redakční volba: Suicide Squad: Kill the Justice League

Nejlepší příběh: Final Fantasy VII Rebirth

zdroj: Square Enix

Vcelku těsné hlasování, kde jste stejně jako my ocenili skvělý remake. Nebo vlastně spíše remaky, o prvenství se druhá část předělávky Final Fantasy VII dlouho přetahovala se Silent Hillem 2. Zlato ale nakonec míří do Square Enixu.

2. místo: Silent Hill 2, 3. místo: Stalker 2: Heart of Chornobyl

Redakční volba: Final Fantasy VII Rebirth

Nejlepší multiplayer: Helldivers 2

zdroj: Arrowhead Game Studios

Kooperativní střílečka Helldivers 2 s jasnou převahou vyhrála váš žebříček. Redakce ji také zvolila jako vítěze, takže se asi shodneme, že nad boj o nadvládu Superzemě s kamarády letos nic nemělo. Šlo o vítězství z celé ankety vůbec nejdrtivější, Helldivers 2 v ní dostali 63 procent hlasů a zbytek nominovaných titulů nechali daleko za sebou.

2. místo: Warhammer 40,000: Space Marine 2, 3. místo: Call of Duty: Black Ops 6

Redakční volba: Helldivers 2

zdroj: Ninja Theory

Další shoda! Audiovizuální umění druhého Hellblade získalo zlatou příčku v obou žebříčcích. Hra oslnila svou realistickou grafikou, detailním designem světa a zvukovou stránkou. V téhle kategorii to bylo napnuté až u bronzové pozice, která o jediný hlas utekla druhému Space Marinovi.

2. místo: Elden Ring: Shadow of the Erdtree, 3. místo: Silent Hill 2

Redakční volba: Senua's Saga: Hellblade II

Nejlepší soundtrack: Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: Machine Games

Hudba z Indiana Jonese vás uchvátila svými filmu věrnými kvalitami a dobrodružným duchem. Indy tuhle kategorii vyhrál s naprostým přehledem. Druhé místo pak obsadil soundtrack Final Fantasy VII Rebirth, ke kterému se přiklonily redakční váhy.

2. místo: Final Fantasy VII Rebirth, 3. místo: Silent Hill 2

Redakční volba: Final Fantasy VII Rebirth

Nejnávykovější hra: Helldivers 2

zdroj: Arrowhead Game Studios

Tady to bylo o prsa. V této kategorii u vás o pouhých pár hlasů zvítězila kooperativní akční střílečka Helldivers 2 a o kousek tak předběhla Balatro, které si odneslo redakční ocenění. Ale chápeme, superdemokracii je zkrátka třeba šířit za všech okolností. I v anketách!

2. místo: Balatro, 3. místo: Satisfactory

Redakční volba: Balatro

Nejlepší sedmičková hra: Black Myth: Wukong

zdroj: Game Science

Čínské studio Game Science okouzlilo mnoho z vás svou interpretací klasické legendy o Opičím králi a stejně jako my jste mu přiřkli vítězství v kategorii, kde vybíráme to nejlepší z nadprůměru. Akce inspirovaná God of War, ale i populárním žánrem soulslike zkrátka dokázala, že se čínští vývojáři občas vzmůžou i na lepší kousky, než jsou free-to-play mobilní žrouti času.

2. místo: Star Wars Outlaws, 3. místo: Senua’s Saga: Hellblade II

Redakční volba: Black Myth: Wukong

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2024

zdroj: Team Asobi

Milostný dopis uplynulým generacím PlayStationu zabalený do úhledné plošinovky s roztomilými robůtky vás okouzlil. U nás v redakci si tedy Astro Bot odnesl až bramborovou příčku, v hráčské anketě pro něj hlasovalo deset procent lidí.

Redakční volba: Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: GSC Game World

Stříbrnou medaili si od vás vysloužil fenomenální výlet do Zóny, který loni vyšel po dosti problematickém vývoji, ovlivněném ruskou invazí na Ukrajinu, pandemií covidu, stěhováním studia do Prahy i požárem v kanceláři nebo hackerskými útoky. Je vlastně zázrak, že Stalker 2 vůbec vyšel – a ještě mnohem větší, že se z něj vyklubala takhle skvělá hra, což náležitě ocenilo 15 procent hlasujících.

Redakční volba: Balatro

zdroj: Machine Games

Zlatou medaili si odnáší archeologická legenda Indiana Jones, která v akční adventuře klasického střihu solidně vyvážila jinak dosti utahaný závěr loňského herního roku. Indymu svůj hlas hodilo 31 procent z vás, což v kontextu všech ostatních vedlo k dosti drtivému vítězství fešáka ve fedoře, který si od redakce vysloužil bronz. Blahopřejeme!

Redakční volba: Final Fantasy VII Rebirth