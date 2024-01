Best of 2023: Deset nejlepších her roku

12. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

A je to tady! Vyhlášení deseti nejlepších her roku 2023. Není třeba nic vysvětlovat, tady máte desítku, která se propracovala až na vrchol našeho redakčního žebříčku. A pokud byste chtěli vědět, jak probíhalo naše interní dohadování, brzy pro vás budeme mít sestříhaný záznam naší debaty. Zároveň také příští týden vyhodnotíme ještě hlasování vás, čtenářů. Ale teď už k nejlepším z nejlepších.

10. místo - Final Fantasy XVI

zdroj: Square Enix

V každém jiném roce by se šestnácté Final Fantasy pohybovalo někde v první pětce, ale tady je jeho desáté místo důkazem toho, jak byl rok 2023 nadupaný. I tak v nás ale FF XVI zanechala silný dojem a to především díky vynikajícímu akčnímu soubojovému systému, velmi kvalitnímu budování světa a samozřejmě krásné hudbě a podmanivému vizuálu. Pokud jste přistoupili na fakt, že tradiční RPG systémy ustoupily trochu víc akci, pořád jste se královsky bavili.

9. místo - Resident Evil 4

zdroj: Foto: Capcom

Leon S. Kennedy, Španělsko, záchrana prezidentské dcery, RE Engine. Víc asi není třeba dodávat. Další z řady moderních remaků klasických Resident Evilů přišel a zabodoval. Capcom ukazuje, že ví, jak modernizovat své klasiky tak, aby netrpěly archaickými herními prvky a zároveň neztrácely nic ze svého dobového kouzla. Pokud máte rádi akční horory, moderní Resident Evil 4 je fakticky povinnost, ale to vám asi nemusíme říkat, protože jste ho nejspíš už hráli.

8. místo - Lies of P

zdroj: Neowiz

Soulsový Pinocchio si rozhodně získal naše srdce a také oči, protože na Lies of P se prostě nádherně dívá. Neowitz se nijak netají svou inspirací u FromSoftware, hlavně v Bloodborne, ale dokáže na temnou viktoriánskou gotiku aplikovat svůj vlastní přístup a stylizovanou příchuť. Navíc skvěle zvládá pravidla žánru a umí je přenést do hráčovy ruky, takže hraní Lies of P je jednoduše potěcha. Jsme rádi, že nás hra nezklamala a splnila naše očekávání.

7. místo - Against the Storm

zdroj: Hooded Horse

Jako bouře vtrhla ke konci roku do redakce strategie Against the Storm, která ke svému základnímu žánru přidává i survival a roguelite. Navzdory tomu, že by se mohla pokazit desítka věcí, se ovšem Against the Storm podařilo polovinu redakce přikovat k monitorům a displejům a jak napsal Patrik ve své recenzi, je to prostě masakr. Against the Storm vás popohání správným tempem, zároveň nemáte pocit, že ve hře nestíháte to, co byste stíhat měli a neustále se těšíte na další cyklus stavění a průzkumu. Skvělý zářez z konce roku a sedmé místo.

zdroj: Foto: Bandai Namco

Konečně jsme se dočkali nového Armored Core. Značky, která už dlouho visela v podivném limbu. Ostatně o tom, že by si její návrat přál, hovořil Hidetaka Mijazaki, šéf FromSoftware, už někdy kolem vydání Dark Souls III, a to je nějaký ten pátek. Nakonec se to nepovedlo Mijazakimu, ale Masaruovi Jamamurovi, který seděl na pozici šéfa vývoje,. Nicméně punc FromSoftware z hry cítit rozhodně je. Armored Core VI nabízí skvělou akci s roboty, kde jde hlavně o souboje s bossy, kam si tvůrci půjčili dost soulslike prvků, ale zároveň se nebáli ustupovat z některých zaběhlých pravidel žánru. Takže hra pořád může bavit i příznivce původních titulů a během zuřivých mecha bitev můžete naplno popustit uzdu svému vnitřnímu pilotovi.

zdroj: Foto: Mimimi Games

Labutí píseň studia Mimimi. A opravdu labuť zazpívala svou nejkrásnější píseň před smrtí, protože nedlouho po vydání nejlepší taktické strategie ze svého portfolia tvůrci oznámili, že takhle to dál nejde a zavírají krám. Je to o to bolestivější, že ve svém pirátském výletu vytvořili zcela pohlcující perfektní strategii, která si od nás odnesla nekompromisní desítku. Na nějakou dobu asi bude mít tenhle specifický typ her utrum, ale my jsme rádi, že můžeme Mimimi ocenit místem v první pětce alespoň in memoriam.

zdroj: Vlastní foto autora

Potřebujete lepší důkaz toho, že rok 2023 byl šílený než fakt, že se nová Zelda umístila čtvrtá? Hra, které se dá vyčíst jedině to, že stroj, na kterém běží, by už nutně potřeboval hardwarové vylepšení. Tears of the Kingdom je opět zřídlem nápadů a kreativity. Nádherný svět, kde je neustále co dělat. Takřka nekonečné možnosti jak to dělat a svět perfektně vyladěný tak, aby vám to umožnil. Link opět bodoval a i když je z toho „jen“ bramborová medaile, patří mezi nejlepší hry jednoho z nejlepších roků poslední doby.

zdroj: Nintendo

Bronz si odnáší esence hratelnosti v podobě nové velké plošinovky s Mariem a jeho kamarády. Krystalická „nintenďácká“ hratelnost, která dokazuje, že 2D skákačkám s logickými prvky ještě neodzvonilo. Wonder je prostě radost hrát, nejlépe ve více lidech, a nechávat se unášet návykovým lákadlem: „Ještě dám jednu úroveň.“ Hra baví myriádou nápadů, které do ní tvůrci vložili a stává se povinností pro všechny, kteří alespoň trochu touží po skákačce.

2. místo – Alan Wake 2

zdroj: Foto: Remedy

Mysteriózní spisovatel detektivek se vrátil a troufáme si říct, že druhý díl překonal ten první ve všech ohledech. Remedy nám naservírovali skvělý příběh v poutavých kulisách, s nádherném audiovizuálním zpracováním a výlety na hranice jednotlivých médií, která se zde poutavě prolínají. Prim hraje právě příběh, který je krom silné inspirace Twin Peaks ještě atraktivně rozseknutý mezi dvě postavy, jež vás nutí rozkrývat záhady a rozplétat spletité narativní pojivo. Alan si odnáší stříbro.

zdroj: Foto: Larian Studios

Nepamatujeme, kdy se naposledy stalo, že skoro celá redakce hrála jednu hru, nadšeně si sdělovala zážitky a debatovala dlouhé hodiny o tom, co se jim stalo, jaká ta hra je a co je ještě čeká. Kdy nás bavilo mluvit o svých buildech, rozhodnutích v rámci opravdového roleplaye, překvapovat své kolegy tím, jak jde také nějaký úkol vyřešit a podobně.

Baldur’s Gate III nás dokonale pohltila a z velkého otazníku, zda dokáží Lariani naplnit odkaz předchůdců, se stal obrovitý vykřičník, který převálcoval nejen obávanou konkurenci, jež měsíc po vydání Balduru spíše jen škytla, ale také úplně všechny konkurenty v roce 2023. Larian Studios dokázali uchvátit celý svět žánrem, u kterého bychom nevěřili, že to bude ještě možné – tahovým cRPG. Za to všechno, stejně jako desítky hodin zábavy, jim patří zasloužené zlato.