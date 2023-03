PlayStation Studios: Jaká herní studia vlastní Sony a na čem teď pracují

3. 3. 2023 17:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Přestože se Sony v současnosti nezvětšuje tempem svého největšího konkurenta Microsoftu, ani výrobce konzole PlayStation v akvizicích nezaostává a chystá se i nadále růst. V této chvíli pod sebou sdružuje celkem 25 studií, která buď vyvíjejí vlastní hry, nebo přikládají ruku k dílu u projektů, kde je to třeba. A tak je namístě si připomenout, koho Sony vlastní, na čem jednotlivé týmy pracují, jaké hry naopak už mají za sebou a které hry můžete vyhlížet na PS5 a nově občas i na PC.

Bend Studio

Oregonské studio vzniklo v roce 1992 coby Blank, Berlyn & Co. podle dvojice svých zakladatelů a zprvu se věnovalo tvorbě miniher pro PDA od Applu. V roce 1995 se přejmenovalo na Eidetic a vedle skákačky Bubsy 3D má na svém kontě především 7 dílů playstationové série Syphon Filter – první díl Sony pouze vydávalo, posléze Eidetic koupilo a přejmenovalo na Bend Studio podle města, kde tým sídlí.

Po spin-offech Resistance a Uncharted pro handheldy vydali v roce 2019 Bend svou doposud poslední hru, motorkářskou akční adventuru Days Gone. Ta sice prodala přes 8 milionů kusů, Sony to ale na odklepnutí pokračování nestačilo a nějakou dobu se zdálo, že se ze samostatného kreativního týmu stane pouze podpůrná jednotka pro Naughty Dog, následkem čehož studio opustilo několik klíčových vývojářů.

Budoucnost: V červnu 2021 Bend Studio oznámilo nový projekt pod novou značkou, který by měl využívat některé systémy otevřeného světa právě z Days Gone. Vedle toho má jeden z týmů úzce spolupracovat s Naughty Dog na osamostatněném multiplayeru pro The Last of Us: Part II. Část týmu se tam také krátce podílela na vývoji zatím neoznámeného pokračování Uncharted, nakonec se ale rozhodla v něm nepokračovat a raději se soustředit na vlastní hru.

zdroj: Vlastní

Bluepoint Games

Texaské studio založila v roce 2006 dvojice kolegů z Retro Studios, Andy O’Neil a Marco Thrush. Ačkoliv je jedním z nejčerstvějších přírůstků do rodiny PlayStation Studios, se Sony ho už předtím vázala letitá spolupráce. Jejich debutem byl Blast Factor pro PS3, jedna z prvních čistě digitálních konzolových her, první hra, která tam běžela v 60 FPS při 1080p a také jediná dosavadní původní tvorba Bluepoint Games.

Studio se od té doby podílelo na řadě portů a remaků (nejen) pro PlayStation, z těch nejvýraznějších z posledních let můžeme jmenovat Shadow of the Colossus nebo launchovou hru pro PS5, Demon’s Souls. Akvizici Sony oznámilo v září 2021, poměrně hlasitě se o ní ale spekulovalo už dávno předtím.

Budoucnost: Navzdory své historii plné předělávek pracují Bluepoint Games poprvé po 16 letech na něčem vlastním. Z dostupných informací zatím není zcela jasné, jestli půjde o zbrusu novou značku, nebo o pokračování nějaké existující série.

zdroj: vlastní video redakce

Bungie

Studio založené v roce 1991 v Chicagu se v prvních letech své existence soustředilo na tvorbu her pro Macintosh. Tehdy dalo vzniknout dvojici úspěšných sérií Marathon a Myth. Na prahu nového milénia Bungie koupil Microsoft, pro který tým vyvinul jednu z nynějších vlajkových lodí – střílečkovou sérii Halo.

Po pouhých sedmi letech se ale studio opět osamostatnilo, přičemž práva na Halo zůstala Microsoftu, a v roce 2010 uzavřelo desetiletou vydavatelskou smlouvu s firmou Activision, pod níž vznikly pro změnu dva díly sci-fi střílečky Destiny. Na tu si po skončení smlouvy práva smělo ponechat a i nadále hodlá Destiny 2 zásobit novými rozšířeními.

Svůj záměr koupit Bungie za 85 miliard korun oznámilo Sony na konci ledna 2022, studio si ovšem má zachovat určitou nezávislost, co se týče vývoje i vydávání svých her – kupříkladu budoucí rozšíření pro Destiny 2 by měla vyjít i na Xboxu. Akvizici v červenci 2022 schválily antimonopolní orgány a Bungie od té doby oficiálně spadá pod studia PlayStationu.

Budoucnost: Bungie čerstvě vydali v pořadí sedmý datadisk Lightfall pro Destiny 2 a ani ten nemá být tím posledním. Vedle toho chystají novou hru z úplně jiného světa, s jejímž vydáním momentálně cílí na rok 2025. Podle všeho půjde o další multiplayerovou střílečku, která se ale oproti Destiny bere o poznání méně vážně. A možná se bude jmenovat Matter – na tenhle název si totiž studio před pěti lety registrovalo ochrannou známku.

Údajně také pracují na nové mobilní hře ze světa Destiny společně s čínským technologickým gigantem NetEase, který si v tehdy nezávislém studiu v ruce 2018 za 100 milionů dolarů koupil minoritní podíl. V přípravné fázi má být ale i řada dalších, zatím neoznámených projektů.

zdroj: Bungie

Firesprite

Britské studio založila pětice zaměstnanců zaniklého Studia Liverpool (součásti Sony Computer Entertainment a bývalých Psygnosis) a už od svého vzniku trochu ironicky, trochu nepřekvapivě fungovalo v tandemu s PlayStationem. Pomáhalo s vývojem jedné z launchových her pro PS4, The Playroom pro augmentovanou i virtuální realitu, či s mobilní Run Sackboy! Run!. Stojí také za hororem The Persistence, který původně vyšel exkluzivně pro PSVR, předloni se ale dostal i na platformy bez headsetů. Společně s Guerrilla Games stojí za novinkou Horizon Call of the Mountain pro PSVR2.

Součástí PlayStation Studios se Firesprite stali v září 2021, od té doby ale studio stihlo samo koupit manchesterské Fabrik Games, které jim poskytuje technickou podporu.

Perlička: Jedním z pětice zakladatelů je Chris Roberts, ale není to ten Chris Roberts z Cloud Imperium Games. Shodou okolností ovšem s tímhle studiem Firesprite úzce spolupracují a vyvíjejí pro něj multiplayerový režim Theaters of War pro Star Citizen.

Budoucnost: Firesprite údajně vyvíjejí rovnou pět nových projektů. Prvním z nich má být neoznámený sci-fi horor, který vzniká ve spolupráci s Fabrik Games. Druhým je taktéž neoznámená příběhová adventura s bohatě větvenými rozhodnutími, třetím zase multiplayerová akční střílečka v Unreal Enginu 5 pod úplně novou značkou.

Vedle toho se spekuluje o tom, že Firesprite po studiu Lucid Games převzali vývoj restartu série Twisted Metal. Údajně mají vyvíjet také verzi závodů Wipeout pro virtuální realitu, což dává smysl, protože se studio při svém založením skládalo právě z mnoha bývalých vývojářů této závodní série. Není to málo ambiciózních plánů na nějakých 265 zaměstnanců?

zdroj: PlayStation

Guerrilla Games

Amsterdamské studio vzniklo v roce 2000 pod názvem Lost Boys Games sloučením trojice menších týmů pod mediální konglomerát. Není bez zajímavosti, že výkonným manažerem studia byl tehdy Hermen Hulst, současný šéf PlayStation Studios. Tým vyvíjel na zakázku licencované hry pro Game Boy. LBG se záhy osamostatnili, nechali se koupit firmou Media Republic vlastněnou jedním ze zakladatelů a přejmenovali se na nynější Guerrilla Games.

Ještě coby nezávislé studio vyvinuli střílečku Shellshock: Nam ‘67 pro Eidos, ale i Killzone, u níž během vývoje podepsali exkluzivitu se Sony. Obě vydavatelství chtěla na sklonku roku 2005 Guerrillu koupit, studio nakonec dalo přednost PlayStationu a vyvinulo pro něj další čtyři díly Killzone.

Na E3 2015 odhalila Guerrilla svou novou značku v podobě Horizon Zero Dawn. Postapokalyptické dobrodružství lovkyně Aloy v otevřeném světě obývaném zvířecími roboty bylo od počátku koncipované coby trilogie, vedle druhého dílu s názvem Horizon Forbidden West se ale nedávno dočkalo i spin-offu pro VR Horizon Call of the Mountain a díky své popularitě završením příběhu Aloy patrně neskončí.

Budoucnost: Guerrilla Games pro Horizon Forbidden West připravují datadisk Burning Shores, kde se zrzavá hrdinka vydá do Los Angeles. Nově vytvořený interní tým zase vyvíjí multiplayerový spin-off zasazený do světa Horizonu, z něhož na internet nedávno unikly záběry v rané verze.

Ve spolupráci s korejským studiem NCsoft údajně také vzniká MMO, chystá se spin-off pro mobily a seriálová adaptace od Netflixu. V Guerrille se zkrátka Horizonu věnují naplno a třeba o potenciálním pokračování Killzone si fanoušci mohou příštích pár let nechat maximálně zdát.

zdroj: Guerrilla Games

Haven Studios

Studio Haven patří v rodině PlayStationu k těm nejmladším benjamínkům. V kanadském Montréalu ho v roce 2021 založila vývojářka Jade Raymond, kterou proslavily značky jako Assassin’s Creed nebo Watch Dogs, v posledním desetiletí ale měla na projekty spíš smůlu. V roce 2015 v rámci Electronic Arts založila studio Motive, před jeho zánikem měla také vést studio Visceral a společně s vývojářskou Amy Hennig připravovat hry ze světa Star Wars.

O čtyři roky později její kroky vedly do Googlu, kde se krátce stala šéfkou herních studií vyvíjejících hry exkluzivně pro nyní zrušenou streamovací službu Google Stadia. Po sérii neúspěchů Raymond v březnu 2021 ohlásila, že zakládá nezávislé Haven Studios a výměnou za investici pro PlayStation vyvine zbrusu novou značku. O rok později, téměř na den přesně, Sony oznámila, že Haven kupuje.

Budoucnost: O debutu studia Haven zatím mnoho nevíme – jen to, že půjde o novou značku, exkluzivitu pro PlayStation a titul, který bude spadat do žánru multiplayerových her s dlouhodobou podporou a zároveň nějakým způsobem využívat cloudové řešení.

Housemarque

Helsinské studio vzniklo v roce 1995 sloučením prvních dvou finských komerčních herních studií Bloodhouse a Terramarque, která vyvíjela hry pro Amigu. Tvořilo jedny z prvních simulátorů ježdění na snowboardu, v pozdějším obdobím se začalo specializovat na žánr shoot ‘em up se značkami jako Super Stardust nebo Dead Nation.

Více než desetiletá úzká spolupráce se Sony vyvrcholila při vývoji exkluzivity Returnal pro PlayStation 5, který byl pro Housemarque prvním AAA titulem. Akční roguelike zaznamenal v prvních třech měsících přes půl milionu prodaných kopií a vzhledem k oboustranné spokojenosti se studio nakonec v červnu 2021 i se svými zhruba 80 zaměstnanci stalo součástí PlayStation Studios.

Budoucnost: Housemarque se daří tajnůstkařit, momentálně hojně verbuje pracovní síly pro svůj příští projekt. Podle prvních informací se nebude jednat o pokračování Returnal nebo jiné starší hry, nýbrž o zbrusu novou značku. Titul je ale zatím ve fázi konceptu a nic dalšího o něm nevíme.

zdroj: Housemarque

Insomniac Games

Kalifornské studio vzniklo v roce 1994 pod názvem Xtreme Software, ještě v témže roce se pak přejmenovalo na současný název. Spolupráce se Sony se jeho téměř třicetiletou historií vine prakticky celou dobu – dráček Spyro a duo Ratchet & Clank patří mezi rané maskoty PlayStationu, do výkladní skříně několika generací konzole patří i střílečková série Resistance nebo nejnověji Spider-Man.

Spolupráce ale nebyla vždycky tak růžová – první projekt studia, střílečka Disruptor pro první PlayStation, se prodával tak mizerně, že studio téměř zkrachovalo. Na neúspěch se ale Insomniacu naštěstí podařilo navázat skákačkovou sérií Spyro the Dragon a od té doby prakticky nevytvořilo vysloveně neúspěšnou hru. Snad s výjimkou jejich úplně prvního titulu pro vícero platforem, kooperativní akce Fuse z roku 2013.

Insomniac nicméně spolupracoval i s Microsoftem, a to na kultovní střílečce Sunset Overdrive, koketoval také s mobilními hrami a virtuální realitou. Po fázi experimentování se v roce 2019 studio nakonec nadobro stalo součástí Sony. K akvizici významně přispěl úspěch Spider-Mana, na který o rok později navázal Spider-Man: Miles Morales, stejně jako se kriticky i komerčně dařilo launchové exkluzivitě pro PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart.

Budoucnost: Insomniac alespoň prozatím zůstává v hájemství komiksového domu Marvel. Pro rok 2023 plánuje vydání plnokrevného pokračování Spider-Man 2. Vzdálenější budoucnost by pak měla přinést samostatnou singleplayerovou hru s Wolverinem v hlavní roli. Pracovní inzeráty naznačují ještě jeden, tentokrát multiplayerový projekt, o kterém zatím nemáme bližší informace.

zdroj: Sony

London Studio

Londýnské studio vzniklo v roce 2002 sloučením camdenské pobočky Psygnosis a tvůrců akční adventury The Getaway z Team Soho. Ačkoliv nejde o příliš často skloňovaný název, má na svém kontě přes 60 titulů – v počátcích se věnovalo především hudební sérii SingStar, která PlayStationu 2 značně pomohla zaměřit novou cílovou skupinu zákazníků nad rámec stereotypních hráčů-teenagerů. Vytvořilo také celou řadu her pro kamerku EyeToy. Později se zaměřilo primárně na tituly a proprietární engine pro virtuální realitu, z čehož vzešlo zážitkové PlayStation VR Worlds a střílečka Blood & Truth.

Budoucnost: London Studio momentálně pracuje na kooperativní multiplayerové hře pro PlayStation 5, zasazené do fantasy verze současného Londýna, k jejímuž hraní nebudete potřebovat VR headset. Podle šéfky studia Tary Saunders jde o jejich doposud nejambicióznější projekt.

zdroj: Sony

Malaysia Studio

Malajsijské studio vzniklo teprve v roce 2020 a je prozatím tím posledním, které Sony založila sama a nepřišla k němu akvizicí. Donedávna nebylo příliš jasné, na čem vlastně pobočka sídlící v Kuala Lumpur pracuje. Odpověď zní: Na ničem a zároveň na všem – jedná se o jedno z podpůrných studií, které vypomůže tam, kde je to zrovna potřeba. Podílelo se tedy například na modernizaci The Last of Us: Part I nebo na vývoji MLB The Show 22. Specializuje se především na tvorbu modelů postav, motion capture a podobně. Úzce přitom spolupracuje s dalším podpůrným studiem Sony v San Diegu.

Budoucnost: Vlastní projekt malajsijská pobočka PlayStationu zatím nechystá, místo toho bude i v budoucnu podporovat další projekty ostatních studií Sony.

zdroj: Naughty Dog

Media Molecule

Britské studio sídlící v městečku Guildford založila v roce 2006 čtveřice bývalých zaměstnanců studia Lionhead. Ještě před odchodem společně vytvořili bojovku Rag Doll Kung Fu a své zaměstnání opouštěli s první vizí, z níž vzešla skákačka LittleBigPlanet. Nápad pod vedením Marka Healeyho odprezentovali Sony, která zafinancovala vznik prvního dílu a po jeho následném úspěchu firma tehdy čtyřleté studio rovnou koupila.

Vedle dalších her pod značkou LittleBigPlanet, na nichž Media Molecule mnohdy spolupracovali s dalšími interními i externími studii, stojí tým za plošinovkami Tearaway. V roce 2020 pak vydal projekt na pomezí hry a herního enginu Dreams, kde hráči mohou tvořit vlastní hříčky anebo zkoušet cizí výtvory.

Budoucnost: Dokončení Dreams zabralo Media Molecule skoro sedm let a momentálně se soustředí na jeho dlouhodobou podporu v podobě nového obsahu, vlastních miniher a nástrojů. Zároveň ale nabírá zaměstnance pro nový projekt, který by měl dle plánů Sony také spadat mezi chystané dlouho živené tituly.

zdroj: Vlastní

Naughty Dog

Kalifornský Naughty Dog (původně JAM Software) je vůbec nejstarším studiem v rodině PlayStation. Spolužáci z víkendového kurzu hebrejštiny, Jason Rubin a Andy Gavin, ho založili v pouhých čtrnácti letech v roce 1984 a svou cestu k úspěchu započali vývojem her pro Apple II. První konzolovou hru pro Segu Mega Drive, RPG Rings of Power (neplést se seriálem ze světa Pána prstenů!), jim vydalo Electronic Arts v roce 1991.

Vývojář Mark Cerny, dnes hlavní architekt PlayStationu, tehdy zaměstnanec vydavatelství Universal Interactive, je na začátku 90. let přesvědčil, že budoucnost tkví ve 3D a skákačkách, a tak se zrodil jeden z maskotů PlayStationu: Crash Bandicoot. Ten se od Naughty Dog dočkal dvou dalších dílů a závodního spin-offu, studio ale tehdy chtělo tvořit hry pro Sony a nebýt svázané smlouvou s Universal. A protože vydavatelství vlastnilo práva na Crashe, stala se z něj posléze záležitost i pro ostatní platformy.

Naughty Dog se naopak v roce 2001 nechal od Sony koupit a na své předchozí úspěchy v nultých letech navázal čtyřmi díly série Jak and Daxter. V kontrastu s dosavadní roztomilou animovanou estetikou vydalo studio v roce 2007 první díl fotorealistického Uncharted, a to ještě ani nemluvím o The Last of Us. Obě značky zaznamenaly obří kritický i komerční úspěch (vysloužily si i filmovou, respektive momentálně velmi populární seriálovou adaptaci) a díky nim se studio Naughty Dog řadí na kvalitativní špici v herním průmyslu – zejména pokud jde o grafiku, úroveň vyprávění a skvěle napsané postavy.

Budoucnost: Studio velmi nedávno vydalo remake prvního dílu, The Last of Us: Part I, pro PS5, verze pro PC se chystá na konec března 2023. Naughty Dog momentálně pracuje na multiplayerovém titulu ze stejného postapokalyptického světa v duchu rozšíření Factions, přičemž původně mělo jít o modul pro více hráčů pro druhý díl, který postupně nabobtnal v samostatnou hru.

Zároveň se chystá pokračování příběhu v podobě The Last of Us: Part III, jehož příběhová kostra je podle šéfa vývoje Neila Druckmanna prakticky hotová a série ještě rozhodně neřekla poslední slovo. U plnohodnotného pokračování ale počítejte s termínem vydání nejdříve v roce 2026, vzhledem k tomu, že se údajně podívá i na PlayStation 6.

Spekuluje se i o potenciálním novém dílu Uncharted, na kterém se mělo krátce podílet studio Bend. Ten je ale v této chvíli ještě méně oficiální než třetí díl The Last of Us.

zdroj: Vlastní

Nixxes Software

Studio Nixxes z nizozemského Utrechtu založil v roce 1999 Jurjen Katsman, protože potřeboval mít firmu, aby mohl vytvořit pro Crystal Dynamics port Legacy of Kain: Soul Reaver pro Dreamcast. Právě portování se firma od té doby věnuje, a to primárně na PC. Více než dvacet let zkušeností s tvorbou portů byl hlavní důvod, proč Sony Nixxes Software za blíže nespecifikovanou sumu v červnu 2021 koupila.

Společnost se posléze stala významnou součástí nové strategie neomezovat tituly od Sony pouze na konzole PlayStation, ale postupně je vypouštět i na počítače. Stojí za porty a optimalizací obou dosavadních Spider-Manů od Insomniacu.

Budoucnost: Podobně jako Malaysia Studio, ani Nixxes Software nemá v plánu vyvíjet vlastní hry, ale podporovat ostatní studia z portfolia PlayStationu. S nejvyšší pravděpodobností tedy momentálně pracuje na nějakém dalším, zatím neoznámeném portu pro PC.

zdroj: Insomniac

PixelOpus

Jedno z nejmenších studií Sony dala společnost dohromady ze skupinky studentů v roce 2014, aby po úspěchu Journey doplnilo nabídku exkluzivit o menší, umělecké tituly. V rok založení vydalo rytmickou hříčku Entwined, v roce 2019 pak akční adventuru Concrete Genie, která využívá pohybový senzor DualShocku 4 coby malířský nástroj.

Budoucnost: PixelOpus momentálně vyvíjí hru pro PlayStation 5 v Unreal Enginu 5, na které spolupracuje s animační divizí Sony Pictures Animation. Ta momentálně dokončuje snímek Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Divoce se spekuluje o tom, že vývojáři tvoří novou hru ze světa zlodějského mývala Sly Coopera – oficiálně je ale jejich nový projekt velkou neznámou.

zdroj: Sony

Polyphony Digital

Navzdory japonskému původu Sony je Polyphony Digital jedním z pouhých dvou studií sídlících v zemi vycházejícího slunce. Vzniklo z vývojářské skupiny Polys Entertainment v rámci Sony vedené designérem a profesionálním závodníkem Kazunorim Jamaučim, která stála za prvním Gran Turismem. Po jeho úspěchu dostala v roce 1998 od managementu volnější ruce a vlastní studio.

Právě vlajková automobilová závodní série patří s výjimkou v podobě shoot ‘em up akce Omega Boost a motocyklových závodů Tourist Trophy k jejich výhradní tvorbě, s nejnovějším přírůstkem v březnu 2022 v podobě Gran Turisma 7. V průběhu let se Polyphony Digital rozrostlo na čtyři pobočky – vedle Tokia také v japonské Fukuoce, Amsterdamu a Los Angeles.

Budoucnost: Loňské Gran Turismo 7 nedávno rozšířil update pro PSVR2 a bylo by poněkud naivní předpokládat, že se studio se závodnickou tradicí po konci podpory relativně čerstvého dílu vydá někam daleko za hranice závodních drah.

zdroj: vlastní video redakce

San Diego Studio

Studio ze San Diega vzniklo v roce 2001 sloučením 989 Sports a Red Zone Interactive, kde se od té doby specializuje primárně na vývoj sportovních her v čele s basketbalovou a baseballovou sérií NBA a MLB. Právě baseball patří k jeho stálicím, které se těší vřelému kritickému a hráčskému přijetí. V minulosti často působilo jako jeden z podpůrných týmů pro externí vývojáře a další týmy Sony, a tak se podílelo kupříkladu na titulech jako The Mark of Kri, Drawn to Death nebo na High Velocity Bowling.

Budoucnost: MLB The Show 23 se samozřejmě samo neudělá! Počínaje rokem 2021 každoroční baseball není exkluzivní pro PlayStation, a tak mají v San Diegu skrz portování pro Xbox a Switch patrně plné ruce rukavic. A pálek. A míčků. A práce.

zdroj: Sony

San Mateo Studio

Kalifornské studio, které vzniklo v roce 1998 coby SIE Foster City, slouží coby podpůrný grafický a animátorský tým externím americkým vývojářům her pro PlayStation. V minulosti se podílelo na hrách ze sérií SOCOM, Resistance, Sly Cooper a nejnověji také na Spider-Manovi.

Budoucnost: Ani SIE San Mateo Studio nemá v popisu práce vývoj vlastních projektů, a tak pouze dohlíží na vývoj her externích studií.

Santa Monica Studio

Navzdory svému názvu se Sony Santa Monica už nenachází v přímořském městě na západě Los Angeles, ale ve čtvrti Playa Vista. V roce 1999 studio založil dlouholetý zaměstnanec Sony Allan Becker, který se chtěl oprostit od tehdy dominantního korporátního prostředí a pro změnu se věnovat nějaké kreativní činnosti. Tým Santa Monica debutoval závodním titulem Kinetica pro PlayStation 2, než se jeho pozornost přesunula výhradně k sérii o starořeckém bohovi války, God of War.

Kromě interního týmu má studio také vlastní vydavatelství a inkubátor pro nezávislá studia, které pro Sony ulovilo například Thatgamecompany a jejich Journey.

Od série God of War se studio v průběhu let pokusilo odchýlit pouze jednou, a to v roce 2014. Vývoj hry pod novou sci-fi značkou byl ale zrušen a Sony tehdy propustila podstatnou část zaměstnanců. Ke Kratovi se posléze vývojáři vrátili pod vedením kreativního ředitele Coryho Barloga, čímž se začala psát nová severská kapitola God of War, do níž na podzim 2022 přibyl díl s podtitulem Ragnarök.

Budoucnost: Vedení God of War Ragnarök převzal od Coryho Barloga Eric Williams, což zavdalo spekulacím, že Barlog v tichosti kutí nějaký jiný projekt. Spekuluje se o zbrusu nové značce, na veřejnost ale zatím žádné konkrétnější informace neprosákly.

zdroj: vlastní video redakce

Savage Game Studios

Mobilní studio se sdíleným sídlem v Helsinkách a Berlíně vzniklo v roce 2020 s týmem složeným z veteránů z Rockstaru, Wargamingu a Rovia. Sony ho odkoupila v srpnu 2022, přičemž má firmě pomoct s proniknutím na trh mobilních her v rámci nově vzniklé mobilní divize.

Budoucnost: Savage Game Studios momentálně pracují na AAA akční mobilní hře s dlouhodobou podporou. Jestli půjde o novou značku, nebo o adaptaci některé z existujících her pro mobily, zatím nevíme.

Sucker Punch Productions

Šestice zakladatelů z washingtonského Bellevue byla před rokem 1997 kolegy v Microsoftu, které práce v korporátu přestala naplňovat. První hra studia Sucker Punch, Rocket: Robot on Wheels pro Nintendo 64, nezaznamenala valný komerční úspěch, kritika ji ale přijala s nadšením, což tým ponouklo vyvinout další plošinovku, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

Tentokrát s vydáním oslovili Sony a z mazaného mývala se stal trochu překvapivý hit, který si vysloužil rovnou dvě pokračování. Tým nicméně tušil, že bude muset přijít s něčím novým, aby zůstal relevantní – z předložených nápadů se v Sony nejvíc zalíbil nápad na hru se superhrdiny se spoustou rozhodnutí, z kterého se po výrazném překopání konceptu nakonec stala série Infamous.

Vzhledem k dlouhodobé úzké a plodné spolupráci Sony tehdy nezávislý Sucker Punch koupila v roce 2011, aby Infamous zplodil rovnou čtyři pokračování. Tuhle značku ale nakonec uložili ke spánku a šest let strávili vývojem samurajského dobrodružství Ghost of Tsushima, které vyšlo v roce 2020 jako zatím poslední titul studia.

Budoucnost: Ghost of Tsushima se dočkalo dlouhodobější podpory v podobě multiplayerového režimu i patche pro PlayStation 5. Momentálně nevíme, na čem Sucker Punch dělá – zato víme, na čem určitě nedělá. Nechystá ani pokračování Sly Cooper, ani Infamous. Vzhledem k prodejním úspěchům se jako nejpravděpodobnější eventualita jeví další díl Ghost of Tsushima, stejně tak ale mohou dělat i na nějaké úplně jiné značce.

zdroj: Sucker Punch

Team Asobi

Tokijské studio se osamostatnilo teprve v roce 2021, vzniklo nicméně už v roce 2012 coby jeden z interních týmů dnes již rozpuštěného Japan Studia. Název vychází z japonského výrazu asobu, který znamená hrát si nebo bavit se. Studio úzce spolupracuje s týmem vyvíjejícím nový hardware pro PlayStation a tvoří hry, které hravou formou představují jeho funkce.

Z jejich dílny pochází The Playroom, který hráče učil používat kamerku a ovladač pro PlayStation 4, stejně jako pozdější variace pro PSVR a také hry Astro Bot Rescue Mission a Astro’s Playroom, dostupné zdarma všem majitelům PSVR a PlayStationu 5.

Budoucnost: Team Asobi momentálně nabírá zaměstnance pro práci na 3D akční hře. Vydání PSVR2 trochu překvapivě nedoprovodila žádná jejich hra, přičemž jejich příští projekt má být tím zatím nejambicióznějším.

zdroj: Sony

Valkyrie Entertainment

Studio ze Seattlu vzniklo v roce 2002, součástí Sony se stalo v rámci akviziční vlny v roce 2021 a patří k podpůrným studiům vydavatelství. V minulosti společnosti vypomáhalo se značkami jako God of War, Infamous nebo Twisted Metal, podílelo se ale třeba i na Halo Infinite, Valorant nebo State of Decay 2.

Budoucnost: Protože Valkyrie Entertainment coby podpůrné studio dělá na všem a na ničem zároveň, nemůžeme si o jeho aktuálních projektech udělat dost dobrý obrázek. V nabídkách práce se mluví o vícero projektech včetně mobilních titulů či neoznámené strategie, na podrobnosti jsou ale skoupé.

Visual Arts Service Group

I tento kalifornský tým je jedním z podpůrných týmů pro ostatní herní studia Sony. V posledních letech úzce spolupracuje kupříkladu s Naughty Dog, kde významnou měrou pomáhal přivést k životu remake prvního The Last of Us.

Budoucnost: Právě ve spolupráci se studiem Naughty Dog má podle zpráv z října 2022 vznikat i další z projektů Visual Arts Service Group. Že by se chystal nějaký důkladnější remake Uncharted?

zdroj: Sony

XDev

A do třetice podpůrných týmů z konce abecedy tu máme liverpoolský XDev. Ten Sony založila v roce 2000, aby primárně vypomáhal evropským studiům třetích stran dostat své hry na PlayStation, výjimečně pak také spolupracuje s interními evropskými studii. V průběhu let spolupracovalo kupříkladu se studiem Quantic Dream na Heavy Rain, Beyond: Two Souls a Detroit: Become Human, do portfolia výpomocí pak spadá třeba Until Dawn, Sackboy: A Big Adventure nebo Death Stranding.

Budoucnost: Na internet nedávno unikla videa z neoznámeného sci-fi RPG na Unreal Enginu 5, na kterém se XDev podílí ve spolupráci se zatím neznámým herním studiem. Podílí se také na vývoji konzolové exkluzivity Rise of the Ronin od Team Ninja, která má vyjít během roku 2024, a na Stellar Blade studia Shift Up.