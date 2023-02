Reklama možná naznačila vývoj Ghost of Tsushima 2

1. 2. 2023 20:32 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Sony předvčírem přišla s minutovou reklamou Live from PS5, která koláží hraných i herních záběrů láká na řadu již vydaných her, ale také obsahuje momenty, u nichž není jisté, z jakých titulů vlastně pocházejí:

Publikum zaujal zejména krátký střih ve 43. vteřině videa, který ukazuje postavy v samurajských zbrojích odjíždějící na koních z planoucí vesnice. To by mohlo prozrazovat vývoj Ghost of Tsushima 2, ale stejně tak je možné, že se jedná o odkaz na Ghost of Tsushima: Director's Cut z předloňského srpna.

Různé zvěsti a drby o pokračování samurajského hitu už byly slyšet dřív, ale autoři ze studia Sucker Punch je nikdy nepotvrdili. Ani nevyvrátili.