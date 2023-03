Série God of War: Kde začít a které díly nesmíte vynechat

1. 3. 2023 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

God of War: Ragnarök byl v redakční anketě na Games.cz vyhlášen nejlepší hrou roku, zatímco v té čtenářské ho dokázal porazit pouze Elden Ring. Pokud se na Ragnarök teprve chystáte, možná byste si o sérii God of War nejprve raději vytvořili lepší povědomí. Nebo máte naopak nejnovější kousek už za sebou a přemýšlíte, který z předchozích dílů byste měli vyzkoušet.

Velkou roli ve vašem rozhodování budou hrát platformy, které máte pro hraní k dispozici, dále samozřejmě váš čas a v neposlední řadě i míra zájmu, kterou o značku projevujete. Následující průvodce by měl s rozhodováním pomoci každému, a protože cílíme hlavně na začátečníky, budeme se vyhýbat spoilerům.

Chronologie God of War: Jak postupuje příběh

Značka God of War představuje dlouhou ságu, která odstartovala v éře PlayStationu 2. Hlavní hrdina Kratos až do předposledního dílu z roku 2018 řezal mytologická monstra, bohy a udatné hrdiny výlučně ve starověkém Řecku. Teprve v pět let starém rebootu se příběh posunul do severského prostředí. Jak hrát jednotlivé díly za sebou, aby na sebe události chronologicky navazovaly?

God of War: Ascension (2013, PS3, PS Plus Premium – stream do PS4 a PS5)

Příběh God of War: Ascension se zaměřuje na Kratův boj s bohyněmi hněvu, řeckými Fúriemi, které hlavního hrdinu uvězní poté, co se zřekne svého patrona, boha války Area. Ascension je prequel zasazený na samý začátek Kratova příběhu. A to přesto, že se jedná paradoxně o poslední díl ze starověkého Řecka, který studio Sony Santa Monica vytvořilo na sklonku éry PS3.

Tak jako spousta jiných her z této doby Ascension kromě příběhu obsahuje i samostatnou multiplayerovou složku, která nijak nesouvisí s příběhem. Díl se nikdy nedočkal remasteru, streamovat ho mohou majitelé PS Plus Premium.

God of War: Chains of Olympus (2008, PSP, PS3)

Po bitvě s Peršany u Marathonu se Kratos z pověření bohyně Athény vydává na cestu vypátrat zmizelého boha slunce Helia. Kratos zde stále ještě figuruje jako služebník bohů a velkou roli v Chains of Olympus hraje Hádova manželka, bohyně podsvětí Persefoné.

Druhý prequel vyšel jako odbočka nejprve na přenosnou konzoli PlayStation Portable (PSP). Společně s pozdějším dílem God of War: Ghost of Sparta ho vytvořilo studio Ready at Dawn (The Order: 1886). Obě hry později vyšly v remasterované HD kolekci God of War: Collection Volume 2 pro PS3 (kolekce ve Spojených státech nese název God of War: Origins Collection).

God of War (2005, PS2, PS3, PS Vita, PS Plus Premium – stream do PS4 a PS5)

Byl to první díl série God of War, který vynesl značku na výsluní. Sparťan Kratos, který během válečného běsnění zabije vlastní manželku s dcerou, uzavře s olympskými bohy dohodu: Zastaví boha války Area výměnou za to, že ho bohové zbaví výčitek za smrt rodiny.

První God of War vyšel původně na PlayStationu 2 a společně s druhým dílem si ho můžete zahrát v rámci remasterované HD kolekce God of War Collection na PS3 (vyšla i pro kapesní Vitu). Oba díly z této vylepšené kolekce naleznete i v nabídce PS Plus Premium, jenom pozor – hry musíte streamovat.

God of War: Ghost of Sparta (2010, PSP, PS3)

God of War: Ghost of Sparta představuje osobnější odbočku Kratovy krvavé cesty řeckým světem. Hlavní hrdina pátrá po svém zmizelém bratrovi Deimovi. Deimos je mimochodem krátce zmíněn i v jednom z dialogů v God of War: Ragnarök.

Ghost of Sparta představuje další hru z dílny Ready at Dawn určenou původně pro PSP. Vyšla společně s Chains of Olympus v remasterované HD edici God of War Collection Volume 2 i pro PS3, tyto remastery bohužel v současné době nejsou k dispozici v rámci služby PS Plus Premium.

God of War 2 (2007, PS2, PS3, PS Plus Premium – stream do PS4 a PS5)

Válečné šílenství a posedlost hlavního hrdiny vyděsí olympské bohy natolik, že se rozhodnou zasáhnout. Kratos se vydává na dlouhou cestu za shromážděním dostatečného množství sil, aby se konečně pomstil za všechna příkoří i nesplněné sliby.

God of War 2 vyšel na samém konci éry PS2 a jako takový ždímal z konzole naprosté maximum. Společně s jedničkou se objevil v HD remasteru God of War Collection na PS3. Ve streamované formě je dostupný i v rámci služby PS Plus Premium.

God of War 3 (2010, PS3, PS4, PS5, PS Plus Premium)

God of War 3 představuje vyvrcholení celé řecké ságy. Velkolepým bojištěm je posvátná hora Olymp a výsledek války otřese základy světa.

God of War 3 patří do zlatého fondu her na PS3, jako jedna z prvních her se proto dočkala remasteru na PS4. Patří do kolekce PS Plus Premium, předplatitelé si ho mohou stáhnout a hrát offline.

God of War (2018, PS4, PS5, PC, PS Plus Collection)

První díl nordické ságy představuje zásadní posun v sérii God of War. Po událostech God of War 3 nechal Kratos Řecko daleko za sebou a odcestoval do kraje Vikingů a severských bohů. Po smrti své druhé manželky se vydává synem Atreem na nejvyšší vrcholek světa, aby zde rozprášil její popel.

God of War je součástí PS Plus Collection, takže pokud jste to neudělali a hru ještě nemáte, určitě si ji přidejte do knihovny. Sony bude letos tuto kolekci rušit, čas máte do 9. května 2023.

God of War: Ragnarök (2022, PS4, PS5)

Příběh God of War: Ragnarök úzce navazuje na konec předchozího dílu. Mytický konec světa známý jako Ragnarök se nezadržitelně blíží. Kratos s Atreem se snaží pochopit své role v blížících se událostech a vyrovnat se s proroctvím týkajícím se jejich osudů.

God of War: Ragnarök je podle tvůrců posledním dílem severské větve této ságy.

Další hry a komiksy God of War

Kromě zmíněných titulů existuje ještě mobilní 2D hra God of War: Betrayal zasazená mezi události God of War (2005) a Ghost of Sparta. Příběh vypráví o tom, jak hlavní hrdina pátrá po vrazích obra Arga, z jehož vraždy je sám obviněn.

Kromě novel, které jen vyprávějí příběhy některých her, doplňují děj dvě série komiksů. První šestidílná série God of War od DC Comics z let 2010 až 2011 se odehrává okamžitě po událostech prvního dílu s flashbacky ještě před události God of War Ascension, kdy byla Kratova řecká rodina stále naživu. Hlavní hrdina v komiksové řadě hledá zázračnou ambrosii dopřávající bohům nesmrtelnost.

Dvě komiksové řady God of War a God of War: Fallen God z let 2018 až 2021 od Dark Horse Comics se pak zaměřují na události mezi God of War 3 a severským God of War. Zatímco God of War sleduje události po příchodu Krata do zasněžené krajiny severu, Fallen God je zasazen chronologicky dříve a zavede Krata do starověkého Egypta.

Herní doba: Jak jsou díly God of War dlouhé a kolik hodin zaberou?

Množství her pod značkou God of War mnohé hráče odradí, dohrání některého z titulů z řecké éry (před rokem 2018) však nezabere na dnešní poměry moc času. Jejich délka se pohybuje mezi 6 a 15 hodinami. Zatímco číslovaná trilogie je o něco delší a zabere spíše 10 až 15 hodin, prequely se pohybují spíš mezi 6 a 10 hodinami. V případě God of War: Ascension se kratší herní doba odvíjela od toho, že hra nabízela velmi slušný multiplayer.

Severské díly God of War jsou podstatně delší a hráčům zaberou desítky hodin, obzvlášť pokud budou plnit nepovinné úkoly. Vlastně se dá říct, že celý čas strávený „zběžným“ hraním všech řeckých dílů bez větších záseků někomu pokryje i jeden důkladný průchod některé z nových her, obzvlášť pokud si v nich trochu vyšponuje obtížnost. Platí to především pro Ragnarök, který je podstatně větší než jeho už tak dost rozmáchlý předchůdce.

Oba severské díly velmi svádí k průzkumu lokalit díky své otevřenosti a mírným RPG prvkům. Rychlou cestu k cíli bude volit asi málokdo. Řecké díly jsou naopak velmi lineární, záseky hrozí jen v případě těžších soubojů a některých hádanek.

Je potřeba před hraním God of War: Ragnarök znát příběh předchozího dílu?

Přestože vám Ragnarök v hlavní nabídce navrhne shrnutí děje God of War (2018), rozhodně si ho užijete více, pokud si předchozí hru nejprve projdete a její skvělý příběh zažijete nezprostředkovaně minutu po minutě. Hrát Ragnarök jako první God of War samozřejmě jde, ale lepší je začít u předchůdce. I po pěti letech se stále jedná famózní hru. A i když pomineme dějový aspekt, pokud se k němu budete vracet až po dohrání nejnovějšího dílu, bude vám zdejší soubojový systém nejspíš připadat trochu osekaný a po chuti vám nebudou ani opakující se bitvy s některými silnějšími typy potvor.

Je řecká část ságy God of War dobrá?

O kvalitách nordických dílů God of War se není třeba rozepisovat, množství ocenění, vysoké prodeje a všudypřítomná chvála mluví za vše. Naopak se často hovoří o tom, že řeckým dílům chyběla hloubka postav a Kratos některým hráčům vadil pro svůj neustálý hněv a brutalitu, s níž řešil jakýkoliv problém.

Děj God of War byl však od začátku inspirován řeckými tragédiemi s jejich problematickými antihrdiny. Nad motivy a postavami řecké mytologie scenáristé přitom dokázali už tehdy zajímavě přemýšlet. Hlavního hrdinu je třeba vnímat spíše jako ztělesnění hněvu, násilí a touhy po pomstě. Kratos není kladný hrdina, jeho běsnění často naopak odnášejí nevinní lidé, kteří mají tu smůlu, že se mu připletou do cesty. Surový bijec s popelavou kůží se projevuje jako přírodní živel doslova utržený ze řetězu, kterého nezastaví smrt, bohové, démoni ani ti nejsilnější hrdinové řecké mytologie.

Z hlediska herních mechanismů a vlastně i nadsázky se jedná o hry, které patří do stejné škatulky jako třeba Devil May Cry anebo Bayonetta. Jsou mnohem lineárnější, zároveň se však mohou pochlubit vynikajícím tempem. Lokace jsou sympaticky různorodé a často se výrazně obměňují. Měnící se kamera dává vyniknout neuvěřitelnému měřítku při boji s obřími monstry, která v některých případech berou dech ještě dnes.

Samotné bojování je už slabší, navíc ho shazuje četnost quick time eventů. Pokulhává i grafika, hlavně u starších dílů, ale dá se na ni zvyknout. Stále dobrý dojem podtrhuje vynikající zvuk, hudba a skvěle animované postavy a kulisy. Remastery frčí v 60 FPS.

Kvalita streamu se může lišit podle vašeho připojení, ale hráči by neměli streamování předem zavrhovat – dnes už je to regulérní způsob, jak se k hrám dostat, a starší hry jako ty ze série God of War na PS Plus Premium běží vcelku dobře, byť nemožnost offline hraní je vždy mínus. Před nákupem předplatného si však kvalitu internetového připojení otestujte.

Nejlepší God of War: Srovnání podle kvality

Vikinské díly God of War ty starší zastiňují. Jejich délka, struktura i hloubka příběhu a postav odpovídají dnešní poptávce, většinu hráčů tak dnes osloví spíš než starší díly. Co se řecké ságy týče, nejoslavovanější jsou díly God of War 3 a God of War 2.

Srovnání je složité. Trojka představuje stále velmi solidní audiovizuální zážitek a některé epické pasáže berou dech svou velkolepostí ještě dnes. Dvojka, jejíž vývoj vedl Cory Balrog, tedy stejný člověk, který stál u kormidla novodobého God of War, má však rozmanitější lokace a odyseovský nádech, kdy hlavní hrdina cestuje světem a postupně získává pestrou škálu schopností. Mezi nejsilnější stránky God of War 2 patří všudypřítomná nápaditost, různorodost, velkolepé scény a strhující tempo. Pokud by se dvojka mohla opřít o stejnou technologii, jakou disponuje God of War 3, byla by nejspíš lepší. Jednička je také skvělá hlavně z hlediska level designu a příběhu, i když třeba soubojový systém byl teprve na začátku své cesty.

Prequely za číslovanými díly zaostávají, ale ne o moc. Problém Ascension tkví v nezajímavém příběhu a menším množství pamětihodných střetnutí spíš než v tom, že by hra nebyla zábavná. Je škoda, že ho Sony nikdy neremasterovala, protože grafika i zvuk by si to zasloužily.

Ghost of Sparta je naopak špičková hra, kterou podobně jako v případě God of War 2 dnes brzdí technické limity (vyšla poprvé na PSP). Osobnější Kratův příběh o hledání bratra fanoušky zaujme a famózní střídající se lokace s řadou skvělých momentů udávají akci ďábelské tempo. Také je vidět, že soubojové mechaniky a celkový design hry si prošly vylepšením. Ghost of Sparta tak celkově zastíní nejen Ascension, ale možná i samotný první God of War.

Oproti tomu God of War: Chains of Olympus je nejméně výrazná hra. Ani ona není špatná, limity hardwaru jsou na ní ale nejvíce patrné, je nejkratší a působí osekaně z hlediska obsahu, level designu i mechanik. Ani příběh není až tak stěžejní, byť třeba ve třetím díle se v jednom z dialogů dočká krátké zmínky.

Shrnutí: Čtyři modelové typy hráčů

Pokud se sérií začínáte, pravděpodobně spadáte do jedné z následujících škatulek. Podle toho se můžete snáz rozhodnout, jak a kde se s Kratem potkáte. Sluší se ovšem říct, že na vaše rozhodování bude mít vliv i to, jaké platformy máte doma. Přehled dostupnosti her pro jednotlivé platformy najdete výše.

1. Chci moderní zážitek

Je to jednoduché, začněte u God of War (2018) a hned poté se přesuňte ke God of War: Ragnarök. Hry na sebe navazují stejně těsně, jako tomu je v případě The Last of Us: Part I a The Last of Us Part II a vás čeká dlouhatánská cesta a ucelený herní zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Pro pochopení hlavního hrdiny je sice znalost jeho minulosti přínosná, ale těžiště celého příběhu se točí kolem vztahu otce, syna a jejich osudů v rámci proroctví. Vy si tak děj bez problémů užijete i bez znalosti předchozích dílů.

2. Starší díly mě zajímají, ale odrazuje mě jejich grafika

Než rozehrajete God of War (2018), zkuste nejprve God of War 3: Remastered. Dá vám to perspektivu na dramatickou změnu, kterou Kratos prodělá poté, co dorazí na sever. God of War 3 působí stále jako velkolepá podívaná plná krve s originálním antihrdinou v hlavní roli.

3. Nechci hrát vše, ale chci si vytvořit solidní povědomí o minulosti hrdiny

Předtím, než se pustíte do obou moderních dílů, si zahrajte trilogii God of War. Odbočky Ascension a Chains of Olympus ignorujte, mezi prvním a druhým dílem si dejte Ghost of Sparta, pokud ho máte na čem hrát.

4. Chci kompletní příběh

Postupujte chronologicky podle řazení v úvodní části článku. Příjemnou zábavu!