Do God of War Ragnarök letos zavítá režim New Game Plus

Ačkoliv se God of War Ragnarök na The Game Awards nestalo Hrou roku, ocenění tato severská polízanice stejně posbírala požehnaně, což svědčí i o kvalitách, díky kterým se ke hře bude jistě rádo vracet velké množství hráčů. Kdyby ale přeci jen potřebovali další důvody k návratu, tak je vývojáři ze Santa Monica Studio jistě potěší tím, že se do hry již relativně brzy podívá režim New Game Plus.

Jeho přesné datum vydání prozatím známo není, avšak očekávat ho lze během letošního jara. Stejně tak ještě nebyly prozrazeny detaily o jeho podobě, které budou představeny s blížícím se vypuštěním. Nicméně tradičně lze očekávat možnost spuštění nové hry, do které si přenesete postup z předchozího průchodu, a to třeba v podobě výstroje a schopností.

