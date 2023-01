Detaily o multiplayeru k The Last of Us bychom se měli dozvědět ještě letos

5. 1. 2023 14:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Série The Last of Us v červnu oslaví deset let od vydání původního dílu na PlayStation 3. Studio Naughty Dog ale k postapokalyptickému světu neřeklo ani zdaleka poslední slovo. Kromě seriálu z produkce HBO, který odvysílá svou premiéru už příští týden 15. ledna, se letos chystají i novinky pro hráče.

„Přestože The Last of Us je s námi už deset let, připadá mi, že naše cesta teprve začíná a letošní nabitý rok to hodláme potvrdit,“ vysvětlil ředitel studia Naughty Dog Neil Druckmann s tím, že už 3. března se remake prvního dílu podívá na PC.

Koncem roku bychom se také měli dozvědět více o chystaném multiplayeru, ke kterému Naughty Dog vydal nový, celkem nicneříkající concept art. Podle Druckmanna se z projektu stává nová, svěží zkušenost, která je pevně zakořeněná v jejich vášni pro dramatické příběhy, postavy a gameplay. Z vágního sdělení je zatím brzo soudit, jestli nás čeká jenom glorifikované pokračování Factions, tedy multiplayeru z prvního dílu, nebo něco zajímavějšího.

zdroj: Naughty Dog

Druckmann už na Summer Game Festu 2022 potvrdil, že multiplayer The Last of Us bude samostatný titul, který by se rozsahem měl rovnat ostatním hrám od Naughty Dog. Tak uvidíme, jestli taky naváže na jejich úspěch, který je vskutku spektakulární: The Last of Us se celosvětově prodalo více než 37 milionů kopií.