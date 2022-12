Vyšel první plnohodnotný trailer na seriál The Last of Us

4. 12. 2022 0:46 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Datum vydání seriálu z produkce HBO The Last of Us podle stejnojmenné hry je za rohem. První epizoda by měla vyjít už 15. ledna, a tak jsme se konečně po všech teaserech a obrázcích dočkali pořádného traileru. V nové ukázce můžeme vidět trochu víc Ellie, jejíž obsazení řada fanoušků nesla těžce. Zdá se ale, že se mladá herečka Bella Ramsey zhostila své role s plným nasazením. Pedro Pascal jako Joel je samozřejmě fantastický jako vždy.

Nově se nám také představily další postavy, ať už jde o samotáře Billa a jeho parťáka Franka, nebo třeba různé druhy nakažených nepřátel z herního světa The Last of Us. Co se týče předlohy, trailer také ukázal, že se v seriálu mihnou i oba dabéři z původní hry, ať už jde o Troye Bakera, nebo o Ashley Johnson. Ta by alespoň podle záběrů z ukázky mohla ztvárnit matku Ellie, což je upřímně hezké pomrknutí pro fanoušky. Celkově trailer vypadá skvěle, byť má pomalejší tempo. Na druhou stranu depresivní variace na "Take On Me" dodává všemu patřičně pochmurnou atmosféru.