Podívejte se na první trailer seriálu The Last of Us od HBO

27. 9. 2022 10:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

HBO včera zveřejnilo první plnohodnotný trailer k nadcházejícímu hranému seriálu na motivy The Last of Us. V hlavních rolích Joela a Ellie se v něm představí Pedro Pascal (Mandalorian) a Bella Ramsey (Hra o trůny). Seriál zatím nemá stanovené datum premiéry, na streamovací službě a televizním kanále by ale měl odstartovat někdy v příštím roce.

Seriál nebude dějem přímo kopírovat události první hry, už z upoutávky je ale zřejmé, že jisté scény budou hráčkám a hráčům předlohy velmi povědomé, některé budou s hrou takřka jedna ku jedné. Zřejmě dojde i na zpracování DLC Left Behind, které se z pohledu Ellie de facto odehrává ještě před jedničkou.

Na produkci seriálu za studio Naughty Dog dohlížel samotný autor původní hry, Neil Druckmann, a zdá se, že si minimálně po stránce atmosféry zvládl natáčení náležitě pohlídat. Na scénáři a produkci se podílel také Craig Mazin, showrunner oceňovaného seriálu Černobyl.

Trailer vyšel v rámci každoročních oslav Dne The Last of Us, který připadá na 26. září, tedy ten samý den, kdy herní houbovitá infekce dosáhla bodu, kdy už ji lidstvo nebylo schopné podchytit a vymýtit.

První řada seriálu The Last of Us, který na HBO Max vyjde během roku 2023, bude mít 10 epizod. Není přitom jasné, jestli tvůrci dopředu počítají s další sérií, nebo se jim povede příběh první hry hned odvyprávět v celku.