Podívejte se na kulisy seriálu The Last of Us od HBO

16. 5. 2022 13:57 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Premiéra seriálové adaptace The Last of Us je ještě daleko, ale natáčení jede plnou parou vpřed. Než uvidíme první plnohodnotný trailer s Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey coby Joelem a Ellie, nezbyde než vzít zavděk snímky ze zákulisí.

Nejnovější pětice fotografií z Calgary od blogerky Susan Warcholak ukazuje venkovní plac plný rozbitých aut a povážlivě sešlých domů. Podobně jako v případě kostýmů a vlastně i scény, kde se drobná Ellie protáhne úzkým okénkem, aby otevřela i Joelovi, je i tahle scéna poměrně atmosféricky věrná postapokalyptickému zmaru své předlohy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Susan Warcholak (@sue_dothingsalways)

Fanoušci už se přirozeně pouštějí do spekulací, jaká konkrétní scéna by se v kulisách sešlého městečka odehrává, nejvíc sázek připadá na část hry, kdy se k Joelovi a Ellie krátce připojí bratři Henry se Samem.

První sérii seriálu The Last of Us z produkce HBO odvysílá televize na svých obrazovkách a streamovací službě někdy v průběhu příštího roku.