Některé scény ze seriálu The Last of Us vám budou velmi povědomé

2. 5. 2022 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Televizní adaptaci postapokalyptického hitu The Last of Us do premiéry zbývá zhruba rok a pořád jsme nedostali oficiální trailer, a tak nezbývá než se spokojit s uniklými amatérskými záběry ze zákulisí natáčení, které momentálně probíhá v nejrůznějších lokacích v Severní Americe.

Už minule fanoušky a fanynky nadchla věrnost předloze ohledně kostýmů. Byť tvůrci tvrdí, že scénář seriálu nebude vůči hře zcela jedna ku jedné, nové video napovídá, že budou Ellie s Joelem v podání Belly Ramsey a Pedra Pascala některé situace replikovat poměrně přesně.

Na záběrech zveřejněných na twitterovém účtu HBOsTheLastofUs můžete vidět, jak se Ellie snaží větrací šachtou protáhnout do skladiště, aby mohla příliš velkému parťákovi otevřít cestu dál, což je situace, která se ve hře opakuje hned několikrát s Joelovým náležitě starostlivým komentářem, aby na sebe dívka uvnitř dávala pozor a moc se nezdržovala.

Uvidíme, na jaké úrovni budou podobné rozhovory v seriálovém podání. Za scénářem stojí autor Černobylu, Craig Mazin, ve spolupráci s šéfem vývoje herního The Last of Us, Neilem Druckmannem, což zní nadějně. První sezóny seriálu od HBO bychom se měli dočkat během roku 2023.