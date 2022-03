Neprůstřelné vesty a třídy. V souborech The Last of Us: Part II se našly části multiplayeru

28. 2. 2022 18:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Není žádným velkým tajemstvím, že ve studiu Naughty Dog pracují na multiplayerové hře z prostředí The Last of Us: Part II, která měla být původně rozšířením podobným Factions z prvního dílu, než nabobtnala do samostatného titulu.

Oficiálně tenhle projekt sice stále není oznámený a nemá ani své jméno, o jeho existenci se ale nedá pochybovat, už proto, že ho studio samo potvrdilo. Dalším z důkazů má být podle dataminera Speclizera přítomnost herních souborů, které si vývojáři z Naughty Dog evidentně odložili v singleplayeru a ve hře zůstaly i po odpojení multiplayerové složky.

Jde o taktickou výzbroj pro Ellie ve třech různých variantách, respektive úrovních efektivity, a taky primitivní návrh jet-packu. Modely a textury jsou nedodělané, existuje nicméně reálná možnost, že šlo o rozpracované verze výbavy, kterou v multiplayeru v budoucnu uvidíme.

Speclizer dále tvrdí, že mezi soubory nalezl šestero batohů, které nebylo možné do hry načíst. Z jejich pojmenování ale vyplývá, že odkazují na možné rozdělení do herních tříd, od klasických útočníků a ostřelovaček přes podpůrné, kradmé a taktické jednotky po bojovníky na blízko.

Není to navíc poprvé, co Speclizer v souborech The Last of Us: Part II našel něco zajímavého: K předchozím nálezům patří třeba rozsáhlá mapa, která napovídá, že tvůrci minimálně v nějaké fázi vývoje zvažovali mód battle royale.

Studio Naughty Dog stále neoznámilo ani předběžné datum vydání pro svou multiplayerovou hru ze světa The Last of Us. Fanoušky nicméně ujišťují, že na ní i přes absenci oficiálních materiálů stále pracují.

zdroj: Naughty Dog