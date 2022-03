Uniklé záběry z natáčení televizního The Last of Us se drží předlohy

24. 3. 2022 16:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Jak víme, seriál The Last of Us z produkce HBO se pořád ještě natáčí. Znamená to sice, že se letos na naše obrazovky nepodívá, na druhou stranu se nám díky tomu mohou dostat do rukou uniklé fotky z natáčení. Poslední takový špionský snímek ukazuje záběr Joela a Ellie spolu s Henrym a Samem – tedy dalšími přeživšími, které naše duo protagonistů při svém putování potká.

Bella is wearing Ellie's winter outfit pic.twitter.com/doILruznx3 — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

Obsazení sourozenců zatím není známé a z fotky jde špatně usuzovat. Když už nic jiného, můžeme alespoň posoudit kostýmy, které jsou až neuvěřitelně věrné předloze. Tvůrci se sice kasají, že rozumí rozdílu mezi jednotlivými médii, a tak scénář nebude naprosto 1:1. Co se ale týče výpravy, je vidět, že autoři nemají ani v nejmenším chuť se odklonit.

Skoro si jeden říká, jestli tak seriál bude mít vlastně co nového nabídnout fanynkám a fanouškům původní hry. O tom se ale budeme moci přesvědčit až příští rok. Do té doby se alespoň můžete podívat ještě na další záběr z natáčení v Calgary, kde hlavní hrdinové utíkají přes silnici.