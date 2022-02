HBO letos seriálovou adaptaci The Last of Us uvést nestihne

17. 2. 2022 14:50 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Vzhledem k množství všemožných novinek, které o televizním zpracování herního hitu The Last of Us vychází, by člověk čekal, že seriálová premiéra už je za rohem. Jak se ale zdá, budeme si muset počkat. Aspoň to říká Casey Bloys, ředitel obsahové sekce HBO, který v rozhovoru pro Deadline prozradil, že máme start seriálového The Last of Us čekat až někdy během příštího roku. Tým totiž stále ještě natáčí v Kanadě. Zároveň ale prozradil, že už viděl několik prvních epizod a máme se rozhodně na co těšit.

Zatím tak alespoň známe hlavní obsazení. Životem zkoušeného Joela si zahraje miláček všech, Pedro Pascal. Roli Ellie se pak ujme britská herečka Bella Ramsey, kterou si můžete pamatovat především ze Hry o trůny, kde všechny uchvátila jako Lyanna Mormont z Medvědího ostrova. Nedávno jsme se také dozvěděli, že Nick Offerman, známý hlavně díky své roli Rona Swansona ze seriálu Parks and Recreations, si střihne roli Billa. A pokud sledujete seriál Euphoria, možná vám udělá radost, že herečka Storm Reid si zahraje Riley Abel, tedy přítelkyni Ellie, kterou si můžete pamatovat z DLC Left Behind.

Co se týče samotného seriálu, uvidíme, co s tímhle ansámblem tvůrci nakonec vykouzlí. Neil Druckmann, který napsal scénář k původní hře a nyní působí jako režisér i u několika epizod televizního zpracování, se loni rozpovídal o tom, co máme čekat. Zatímco některé scény budou jako vystřižené ze hry, jiné se naopak zásadně odlišují, což je zkrátka dáno rozdílností povahy herního a seriálového média. Na seriálu se navíc podílí Craig Mazin, klíčový tvůrce úspěšného Černobylu, a tak se všichni tváří, že se o kvality adaptace The Last of Us rozhodně nemáme bát.