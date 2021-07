Víme, kdo si v seriálu The Last of Us zahraje Joelovu dceru

2. 7. 2021 11:40 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

K hereckému ansámblu seriálové adaptace jedné z nejlepších her všech dob, The Last of Us od HBO, se připojuje další jméno. Vedle Pedra Pascala, Belly Ramsey nebo Gabriela Luny se objeví také Nico Parker, šestnáctiletá herečka z Londýna, která si svou hereckou premiéru odbyla před dvěma lety v hraném Dumbovi Tima Burtona. Loni se objevila v dalším seriálu z produkce HBO, v mysteriózní minisérii Třetí den. V The Last of Us si Parker zahraje roli Joelovy dcery Sary.

Server Deadline kromě odhalil, že pilotní epizodu seriálového The Last of Us bude režírovat Kantemir Balagov ve spolupráci se Sony Pictures Television. Režiséry některých dalších epizod má být dvojice Jasmila Žbanić a Ali Abbas.

První sezóna seriálu bude sledovat děj první hry z roku 2013, Neil Druckmann ale v jednom z předchozích rozhovorů upozornil, že kvůli odlišnostem mezi oběma typy médií scénář nemusí vždy nutně kopírovat svou předlohu. Základní zápletka o nepravděpodobném přátelství z postapokalyptické dystopické Ameriky ale zůstane zachována.