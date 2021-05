Marlene si v seriálu The Last of Us od HBO zahraje její dabérka

28. 5. 2021 15:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Merle Dandridge, která si ve hře The Last of Us zahrála postavu Marlene, bude její představitelkou i v seriálové adaptaci, na níž studio Naughty Dog spolupracuje s HBO. Informoval o tom server The Hollywood Reporter. Marlene představuje šéfku odbojové organizace Fireflies, která se v postapokalyptické Americe snaží svrhnout militantní režim – a to za každou cenu.

zdroj: Naughty Dog

Pokud máte obavy o její herecké schopnosti, pak vězte, že je primárně herečkou a muzikálovou zpěvačkou spíš než dabérkou. Kromě role Marlene propůjčila svůj hlas ještě Alyx Vance v sérii Half-Life a za svou roli v adventuře Everybody’s Gone to the Rapture vyhrála v roce 2016 cenu BAFTA. Jinak si zahrála třeba v nedávném seriálu Letuška po boku Kaley Cuoco a od roku 2002 pravidelně účinkuje na Broadwayi, přičemž byla jednou dokonce nominovaná na Grammy.

Z předchozích oznámení víme, že v titulních rolích Ellie a Joela se objeví Bella Ramsey (Hra o trůny, Jeho temné esence) a Pedro Pascal (Hra o trůny, Mandalorian). Joelova bratra Tommyho si zahraje Gabriel Luna, kterého si můžete pamatovat třeba z posledního Terminátora.

Scenáristou a producentem celého seriálu je Craig Mazin, který stojí za brilantním Černobylem. Při tvorbě scénáře mu asistuje samotný Neil Druckmann, kreativní šéf herní předlohy.

Datum premiéry seriálu zatím neznáme, ale rozhodně to není naposledy, co o The Last of Us od HBO slyšíme, takže až ho znát budeme, na Games.cz se o tom dočtete.