V hlavních rolích seriálové adaptace The Last of Us se objeví Pedro Pascal a Bella Ramsey

11. 2. 2021 11:09 | Novinky | autor: Pavel Makal

Seriálová adaptace The Last of Us pod taktovkou HBO patří k nejočekávanějším televizním projektům vycházejícím z herního světa. Scénář připravuje Craig Mazin, autor minisérie Černobyl, post výkonného producenta drží Neil Druckmann, který má na svědomí herní předlohu. Nyní se konečně dozvídáme jména herců, kteří by se měli zhostit dvou ústředních rolí.

Magazín Deadline přišel s exkluzivní informací, že úlohu Joela zastane Pedro Pascal, aktuální hvězda seriálu Mandalorian, který se v minulosti objevil třeba i v roli záporáka snímku Wonder Woman 1984, v seriálu Narcos nebo ve Hře o trůny jako princ Oberyn Martell.

Podle magazínu Hollywood Reporter mu bude jako Ellie sekundovat Bella Ramsey, nejznámější patrně jako Lyanna Mormont z již zmíněné Hry o trůny, případně jako Angelica ze seriálu Jeho temné esence.

Během včerejšího dne se objevily zvěsti o tom, že by Joela mohl ztvárnit Mahershala Ali, známý díky seriálu House of Cards nebo snímku Zelená kniha. Tyto spekulace se nakonec nepotvrdily, ačkoli měl Ali údajně o roli skutečně zájem.

Pilotní díl seriálu The Last of Us má režírovat ruský filmař Kantemir Balagov, který má za sebou například oceňovaný snímek Vysoká dívka. V tuto chvíli bohužel neznáme ani rámcový termín uvedení na televizní obrazovky.