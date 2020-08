Kvůli seriálu The Last of Us se prý znovu zamilujete do předlohy

12. 8. 2020 11:11 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zatímco na stříbrném plátně to adaptacím herních značek zpravidla nesluší, televizní obrazovka a seriálové zpracování se zdají být vhodnější volbou, jak ukazuje třeba Castlevania nebo loňský Zaklínač. V produkci HBO nyní vzniká seriál podle The Last of Us a dle slov tvůrců se máme na co těšit.

O projektu hovořil s BBC výkonný producent a scenárista Craig Mazin, kterého můžete znát například jako tvůrce, producenta a scenáristu minisérie Černobyl. V rozhovoru se věnoval především způsobu, jakým bude adaptace míchat nově napsaný obsah s přepracovanými scénami z dvoudílné herní série.

Mazin říká, že cílem seriálu není to, abyste The Last of Us dál milovali, ale abyste se do jejich příběhu zamilovali znovu. Autoři chtějí přinést svěží a nový pohled na známý svět a události, které jím hýbou. Zároveň ale říkají, že nechtějí diváky rozhněvat necitlivými zásahy. V optimálním případě si prý fanoušci mají říct, že seriál nijak nenarušil jejich vzpomínky na hru, na to, co v ní prožili a co na ní mají rádi, ale zároveň že byli obohaceni o mnoho nových informací.

Na scénáři spolupracuje i autor předlohy Neil Druckmann a Mazin láká publikum slibem, že se v seriálu objeví scéna, kterou Druckmann ze hry nakonec vynechal. Když mu o ní řekl, byl údajně scenárista tak nadšen, že bychom jej museli zastřelit, abychom zabránili její implementaci do seriálové adaptace. Prý mu z ní doslova klesla čelist a podobných momentů můžeme čekat mnoho.

Dle tvůrcova názoru je dobře, že se z The Last of Us nakonec nestal film, jak bylo nějaký čas v plánu. Kouzlo příběhu je prý v jeho délce, v pomalém budování vztahů a vykreslování charakterů jednotlivých postav.

Seriál je zatím ve fázi tvorby scénáře, neočekávám tedy, že by se na našich obrazovkách objevil dříve než v horizontu dvou let. Situaci s natáčením komplikuje i koronavirová pandemie.