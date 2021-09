The Last of Us slaví Den nákazy. Čekají vás raritní skladby a první fotka ze seriálu

27. 9. 2021 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

26. září je v rámci univerza The Last of Us známé jako den propuknutí nákazy, která navždycky změnila svět. Právě na tento den jsou také pravidelně plánovány komunitní oslavy a nejinak tomu bylo letos. Značka slaví už osmé narozeniny a Naughty Dog a Sony si pro fanoušky připravili několik drobných překvapení.

Patří mezi ně například vydání hudební kolekce The Last of Us: Part II Covers and Rarities, která obsahuje písně zpívané Joelem (Troy Baker) a Ellie (Ashley Johnson) s kytarovým doprovodem od Chrise Rondinelly. Album vyjde i jako sběratelský vinyl s artworkem od Dani Pendergast a bude obsahovat vzkaz od šéfa vývoje Neila Druckmanna. Pokud fyzická média nesbíráte, asi vás potěší, že je už nyní k poslechu na iTunes, Spotify a dalších významných streamovacích platformách.

Na sběratele čeká i nová soška Joela Millera od Dark Horse vysoká 14,24 palce, hudební nadšence pak potěší možnost koupit si kytary Taylor s motivem hry. Pro příznivce herní fashion se na Gear Store objevily nové podzimní bundy, s nimiž můžete probudit svou vnitřní Abby.

Pokud se vám zrovna nechce utrácet, ale rádi byste se zapojili do komunitních oslav, můžete nažhavit fotografický režim v The Last of Us: Part II a podělit se o co nejhezčí snímky. Akce bude probíhat do 29. října a každý týden vyhlásí Naughty Dog jiné téma virtuální fotografie. Své záběry můžete sdílet na Twitteru s hashtagem #TLOUPhotoMode a označit @Naughty_Dog. Vývojáři slibují, že budou každý den retweetovat ty nejlepší kousky a zároveň ze všech následně vytvoří společný scrapbook.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Včerejší den byl pro fanoušky značky The Last of Us důležitý i proto, že jsme se dočkali vůbec první ukázky z chystané seriálové adaptace od HBO. Bohužel se zatím jedná jen o fotku, kterou na svém účtu na Twitteru sdílel Neil Druckmann, ale zezadu vypadají Pedro Pascal a Bella Ramsey, jako by vypadli přímo ze hry. Produkce je dle Druckmannových slov v plném proudu, tak si držme palce, ať to dobře dopadne.