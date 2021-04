Víme, kdo si v seriálu The Last of Us zahraje Joelova bratra Tommyho

17. 4. 2021 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Televizní adaptace The Last of Us by s trochou štěstí mohla být jednou z těch lepších adaptací videoherní předlohy posledních let. Můžeme tak soudit například z účasti producenta Craiga Mazina, který si udělal jméno seriálem Černobyl, či z odborného dohledu samotného Neila Druckmanna, hlavního tvůrce hry.

Ani z hereckého hlediska by nemuselo jít o katastrofu. Dvou hlavních rolí, tedy Joela a Ellie, se zhostí Pedro Pascal a Bella Ramsey, kteří byli zatím jedinými dvěma potvrzenými herci. HBO už ale zvládlo obsadit třetí roli, jak se podařilo zjistit webu Variety.

Joelova bratra Tommyho, bývalého vojáka plného ideálů, který stále věří v lepší budoucnost, si zahraje Gabriel Luna. Amerického herce a producenta s mexickými kořeny jste naposledy mohli vidět jako záporáka v akčňáku Terminátor: Temný osud. Můžete ho ale znát třeba i coby Ghost Ridera z marveláckého seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.

Seriál The Last of Us by se měl začít natáčet letos 5. července v kanadském Calgary. Poslední klapka první série by pak měla padnout 8. června roku 2022.