Seriálové The Last of Us už zná svého Billa

8. 12. 2021 11:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nick Offerman, herec asi nejznámější jako mrzutý libertarián Ron Swanson ze sitcomu Parks and Recreation, obsadil roli Billa v chystané seriálové adaptaci The Last of Us od HBO. Podle magazínu Variety ji přebírá po Conu O’Neillovi, který dal přednost jinému natáčení.

Objeví se tak po boku Murraye Bartletta. Ten si zahraje Franka a v tomto případě se seriál poněkud odchýlí od herní předlohy, kde se s ním Joel a Ellie už nestihnou setkat, protože odjel z města. Diváci tak budou mít možnost vidět, jak se vztah dvojice přeživších vyvine.

Offerman se tímto připojuje k zajímavému hereckému ansámblu – Joela se ujal Pedro Pascal známý třeba z Mandaloriana, Bellu Ramsey coby Ellie můžete znát hlavně jako Lyannu Mormont ze Hry o trůny. Dabér herního Tommyho, Jeffrey Pierce, se v seriálu objeví coby rebel Perry, seriálovým Tommym se stal Gabriel Luna. Dabérka Marlene, Merle Dandridge, si svou herní roli v seriálu zopakuje. Joelovu dceru Sarah si zahraje Nico Parker.

V listopadu skončilo natáčení v kanadské Albertě, v jiných lokacích se ale bude točit až do července příštího roku. Premiéra první, desetidílné sezóny seriálu The Last of Us stále nemá stanovené konkrétní datum, dočkat bychom se jí mohli v druhé polovině roku 2022.