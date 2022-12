Prohlédněte si postavy ze seriálu The Last of Us na nových plakátech

2. 12. 2022 14:09 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Od premiéry seriálu The Last of Us z produkce HBO nás dělí měsíc a půl, takže je čas na nějakou tu propagaci. Televizní stanice zveřejnila sérii plakátů, na nichž si můžete prohlédnout ztvárnění postav hlavních i vedlejších. Máme tu Joela (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Marlene, kterou hraje její herní dabérka Merle Dandridge, Billa (Nick Offerman), Tommyho (Gabriel Luna) a mnoho dalších. Kompletní galerii si můžete prohlédnout níže.

HBO pro účely seriálu stvořilo několik úplně nových postav – v drobnějších rolích se objeví Graham Greene a Elaine Miles, kteří si střihnou manželský pár Marlona a Florence. Melanie Lynskey si zase zahraje roli Kathleen, vůdkyni revolucionářského hnutí z Kansasu. Dabéři Joela a Ellie, Troy Baker a Ashley Johnson, se v seriálu mihnou v drobném cameu.

Premiéra první série seriálu The Last of Us je plánovaná na 16. ledna na HBO Max.

zdroj: HBO

