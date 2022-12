Tvůrci potvrdili vývoj online multiplayerové hry ve světě Horizon

Sérii Horizon v tuto chvíli tvoří trojice her – Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West a chystaná odbočka pro virtuální realitu Horizon Call of the Mountain, nemluvě o dodatcích pro první dvě hry. Zároveň se chystá seriálová adaptace od Netflixu a sérii obestírá několikero spekulací.

Jedna z nich hovoří o MMO, o které by se mělo postarat studio NCsoft mající na svědomí tituly jako Lineage II a Aion. Dříve zazněly i drby o remasteru prvního dílu pro PlayStation 5 a nové online multiplayerové hře. A právě poslední spekulace se potvrdila.

Studio Guerrilla Games stojící za značkou Horizon na svém Twitteru vystavilo inzerát na desítky volných pozic pro tři samostatná oddělení nazvaná jako Single-Player, Online Project a External Project. Všechny pozice jsou pro amsterdamskou pobočku studia.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon



It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!