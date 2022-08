O seriál Horizon Zero Dawn se na Netflixu postará producent Umbrella Academy

30. 8. 2022 15:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

O potenciální seriálové adaptaci Horizon Zero Dawn z produkce Netflixu jsme poprvé psali letos v květnu, kdy ji Sony do svých plánů zařadila společně s animovaným seriálem na motivy God of War od Amazonu a projektem podle závodní série Gran Turismo, který svou produkční společnost teprve hledá.

Právě seriál podle Horizon Zero Dawn začíná nabírat konkrétní obrysy. Netflix potvrdil, že hlavní hrdinkou nadcházející adaptace bude skutečně Aloy, stejně jako ve hře. Zatím sice nevíme, kdo si ryšavou lukostřelkyni zahraje, zato víme, že showrunnerem chystaného seriálu bude Steve Blackman, který stojí za superhrdinským seriálovým hitem Umbrella Academy. Na scénáři bude pracovat společně s Michelle Lovrettou, která se v minulosti podílela kupříkladu na kanadském seriálu Killjoys.

Adaptace by hrám měla být poměrně věrná, nejen co se týče hlavní hrdinky. Blackman potvrdil, že se seriál bude odehrávat tisíce let v budoucnosti ve světě, který si roboti upravili k obrazu svému. K natáčení seriálového Horizon Zero Dawn mu byly přislíbeny nejmodernější technologie a patrně se bude moct pochlubit poměrně macatým rozpočtem, aby bylo krásám předlohy učiněno zadost.

Vedle Horizonu a výše zmíněného God of War a Gran Turismo se mají svých seriálových adaptací dočkat i další velké značky z PlayStationu – vůbec nejblíž dokončení je The Last of Us od HBO s Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey, v pokročilém stádiu příprav je také hraný seriál na motivy Twisted Metal.