Seriál The Last of Us konečně ukázal oficiální záběry

22. 8. 2022 19:12 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Pro fanoušky The Last of Us bylo sledování informací kolem chystaného seriálu od HBO solidním utrpením. Sice tu byly různé oficiální informace o tom, kdo koho bude hrát, většina obrazového materiálu byla ale pouze od zvídavých lidí, kterým se podařilo tajně natočit nebo vyfotit záběry ze zákulisí. Tomu je ovšem konec. Konečně jsme se totiž dočkali reálného teaseru přímo z oficiálního zdroje.

HBO Max se pochlubilo svými seriálovými plány a v dvouminutovém sestřihu byla i kratičká ukázka z The Last of Us. Vidíme tady Ellie, Joela, záběry s Sarah z prologu, ale i hlášky přímo ze hry, jako třeba když se Joel utrhne na Ellie, že o ztrátě nemá ani ponětí. I když má video celkem ani ne půl minuty, rozhodně navnadilo. Pedro Pascal v roli Joela naprosto exceluje, produkční kvalita je také špičková. Skoro tak vypadá, že bude nejtěžší dočkat se premiéry, která je naplánovaná až na příští rok.