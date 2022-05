Dalším adeptem na adaptaci od Netflixu je Horizon Zero Dawn

26. 5. 2022 16:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony hodlá na základě úspěchu filmového Uncharted značně přitvrdit v počtu adaptací svých videoher. V prezentaci pro investory byla řeč hned o třech projektech v různých stádiích pokročilosti: Netflix má pracovat na seriálu podle Horizon Zero Dawn, Amazon zase na seriálovém God of War. Třetí značkou je potenciální projekt na motivy závodní série Gran Turismo, který ale zatím nenašel konkrétní produkční společnost.

Ani o jednom z chystaných seriálů bohužel zatím nemáme žádné další informace. Jejich existencí se nicméně seznam nadcházejících adaptací her od Sony zdvojnásobil – seriál podle The Last of Us s Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey už se natáčí a premiéru si odbude příští rok.

Streamovací služba televizní stanice NBC, Peacock, zase chystá seriálový Twisted Metal. V hlavní roli Johna Doe se objeví Anthony Mackie, kterého můžete znát třeba coby Falcona z MCU, temnou Raven si zahraje hvězda Vřískotu Neve Campbell. V dalších rolích se mají objevit Thomas Haden Church či Stephanie Beatriz.

Vedle seriálu nás čeká také filmová adaptace Ghost of Tsushima. Režírovat by ji měl Chad Stahelski, který má na kontě třeba Johna Wicka, o scénář se momentálně stará Takashi Doscher. Vznik filmu je ale prý stále na úplném počátku.