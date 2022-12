Datadisk Burning Shores rozšíří Horizon Forbidden West o Los Angeles

9. 12. 2022 4:54 | Novinky | autor: Adam Homola

Velice povedený Horizon Forbidden West dostane po vzoru svého předchůdce Horizon Zero Dawn svůj datadisk, nebo velké DLC chcete-li. To se bude jmenovat Burning Shores a zavede vás do prostředí fiktivního post-postapokalyptického Los Angeles.

Tvůrci z Guerrilla Games v traileru na Burning Shores propálili jedno z těch větších překvapení, které si tvůrci před vydáním Forbidden West schovávali a to fakt, že si ve hře (a taktéž v DLC) osedláte Sunwinga. Ze země se tak najednou dostanete do vzduchu a můžete si létat prakticky kam chcete a to stejné bude platit očividně i o Burning Shores.

Soudě dle traileru se v datadisku můžete těšit na typické propriety LA, tedy Griffithovu hvězdárnu a samozřejmě nesmí chybět ani ikonický nápis HOLLYWOOD.

Horizon Forbidden West: Burning Shores vyjde už 19. dubna a to jak na PlayStation 4, tak na PlayStation 5.