Hry od Sony po počítačích míří i na mobily. Pomůže k tomu nové studio

29. 8. 2022 16:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sony není výjimkou v aktuálním trendu skupování studií. V uplynulých letech si společnost pořídila například tvůrce Halo a Destiny z Bungie, mistry remakování z Bluepoint Games, tvůrce Returnalu z Housemarque či odborníky na portování her na PC z Nixxes Software.

Šéf PlayStation Studios Hermen Hulst nyní na blogu PlayStationu oznámil další akvizici teprve dva roky starého týmu Savage Game Studios, která je předzvěstí věcí budoucích. Jedná se totiž o studio zaměřené na mobilní trh, a třebaže je mladé, jeho šéf a spoluzakladatel Michail Katkoff a spoluzakladatelé Nadjim Adjir a Michael McManus mají dle svých slov letité zkušenosti s vývojem mobilních her včetně velkých světových značek.

Savage Games Studios se tak stává členem úplně nové divize v PlayStationu. Po PlayStation Productions zaměřených na filmové a seriálové adaptace vlastních značek vzniká PlayStation Studios Mobile Division, která bude nezávislá na konzolové divizi.

Jejím úkolem bude přinášet inovativní mobilní zážitky založené na nových, ale i existujících značkách PlayStationu. Někdy v budoucnu se tak možná dočkáme mobilních her podle God of War, Horizonu, Spider-Mana, The Last of Us, Ratcheta & Clanka a mnoha dalších.

Sony v tuto chvíli neoznamuje nic konkrétního, ale zakoupené Savage Game Studios již pracuje na nové AAA akční hře s dlouhodobým servisem.