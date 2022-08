Sony zdražuje stále nedostupný PlayStation 5 o cca 1200 Kč

Tady přestává veškerá legrace. Že zdražují energie a potraviny je jedna věc, ale že se zvyšuje i cena PlayStationu 5? Inu, je to tak, Sony oznámila zvýšení cen své stále nedostupné konzole.

Doporučená maloobchodní cena PlayStationu 5 s mechanikou byla pro Evropu doposud 499 eur, nově je to 549 eur. Cena digitální edice byla 399 eur, nyní je to 450 eur. Obě edice se tak zdražují o 50 eur, tedy cca 1200 Kč. Důvody jsou podle Sony tři: Zvyšující se globální inflace, pohyby měn a obecně globální ekonomické prostředí.

Sony cenu nezvyšuje plošně po celém světě, ale pouze na některých trzích. Konkrétně jde o Evropu, Anglii, Blízký východ, Afriku, Asijsko-pacifický region, Latinskou Ameriku a Kanadu. Hráči na jiných trzích, mimo jiné třeba i v USA, si mohou oddechnout, jich se zvyšování cen netýká.

O zdražování příslušenství (DualSense, Pulse 3D Headset, HD kamera a podobně) Sony nemluví, tudíž tady zůstávají ceny alespoň prozatím stejné. O čem už ale Sony mluví, je její současná absolutní priorita, kterou je prý zlepšování zásobování a dodávek PlayStationu 5 tak, aby byla konzole normálně dostupná.

Dostupnost konzole je pořád velký problém, protože ani teď, bezmála dva roky po uvedení PS5 na trh, se normálně neprodává. Při pohledu na největší české i zahraniční herní i neherní obchody si bílý přístroj v tuto chvíli nekoupíte, respektive je k mání pouze na předobjednávku, a to jen někde. S tím, že žádný z obchodů neuvádí, zda vám ho pošle za týden, za měsíc, nebo za půl roku.

Situace je dokonce tak tristní, že v některých obchodech si nemůžete PlayStation 5 vůbec předobjednat, a to ani digitální edici, ani edici s mechanikou. Někde je k předobjednávce pouze edice s mechanikou a zároveň dvěma přibalenými hrami (ovšem nejmenovanými, neznámými, takže vůbec nevíte, co kupujete) za necelých 16 000 Kč. U jiných obchodníků visí vedle nemožnosti předobjednávky jen informace o očekávané dostupnosti až někdy v průběhu příštího roku.

Sony says high global inflation rates + adverse currency trends are to blame



The cost of manufacturing and distribution has also increased across the board, even if availability of components is starting to improve



Not expecting any short term impact as demand is still not met https://t.co/kuE3MGjfCG