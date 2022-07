VR headset Meta Quest 2 výrazně zdražuje, ale přihazuje Beat Saber

27. 7. 2022 12:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V říjnu tomu budou dva roky od vydání Meta Questu 2 (dříve Oculus Quest 2), jednoho z nejdostupnějších VR headsetů na trhu. Ten dosud stával 299 dolarů, což je dokonce o 100 dolarů méně než jeho předchůdce z roku 2019, přestože nový model je po technické stránce pokrokovější a má větší úložiště.

Tahle výhodná cena již za pár dní přestane platit. Společnost Meta oznamuje razantní zdražení headsetu o 100 dolarů platné od 1. srpna, kdy verze s úložištěm o velikosti 128 GB bude nově stát 399 dolarů a verze s 256 GB 499 dolarů. Na zařízeních samotných se přitom nic nemění. Meta jako důvod zdražení uvádí nárůst nákladů na výrobu a dopravu svých produktů. Zdražení se týká i doplňků a renovovaných headsetů.

Jako malou náplast na bolístku bude po nějaký čas k Meta Questu 2 „přibalovaná“ česká hra Beat Saber. Platí to pro všechny headsety zakoupené od 1. srpna do 31. prosince 2022, přičemž je zařízení nutné aktivovat nejpozději 31. ledna příštího roku s účtem, který Beat Saber ještě nevlastní. Hru si můžete stáhnout jen 14 dní po aktivaci.

Meta v oznámení prozradila, že lidé za aplikace pro Meta Quest zvládli utratit v přepočtu 25 miliard korun. Nedávno vyšlo najevo, že se druhé generace Questů prodalo téměř 15 milionů kusů. Nová série headsetů by navíc měla být už na dohled – ještě letos by na trh měla dorazit nová vlajková loď s kódovým označením Project Cambria, která počítá s implementací metaverza a má nemalé ambice kompletně nahradit váš počítač a práci na něm. O něco později bychom pak měli dostat nástupce aktuálního Meta Questu 2.

I v oblasti her se mají současní i budoucí majitelé Questu na co těšit. Společnost vyjmenovává například hry Ghostbusters VR, Among Us VR, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution či NFL PRO ERA, první licencovaný americký fotbal pro virtuální realitu.

Pokud jste tedy někdy uvažovali o pořízení Meta Questu 2, měli byste se rozhoupat co nejdřív. Dát teď 299 dolarů nebo za týden 399 dolarů, to není úplně zanedbatelný rozdíl za totožné zařízení.