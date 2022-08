Sony představuje nový ovladač, vylepšený a upravitelný DualSense Edge

24. 8. 2022 8:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Je vlastně až s podivem, jak dlouho se Sony držela původního designu DualShocku (respektive ještě jeho předchůdce PlayStation controlleru) a žádné velké změny nedělala. A to i navzdory tomu, jak skvěle to Microsoft trefil v předminulé generaci konzolí, kdy byl ovladač k Xboxu 360 víc než povedený, nemluvě o jeho nástupcích a „Elite“ variantách.

Sony se k té doposud největší a nejvýraznější změně odhodlala až s nástupem současné generace, kdy dostal ovladač nový design, nové funkce a nové jméno: DualShock zmizel, nahradil ho DualSense. A hned se z něj stal jeden z největších důvodů, proč zainvestovat a pořídit si PlayStation 5.

zdroj: Sony

Výborný DualSense teď chtějí v Sony posunout na novou úroveň a oznamují DualSense Edge. Bezdrátový ovladač pro PlayStation 5, který by měl překonat standardní DualSense především co do upravitelnosti. A je to vůbec poprvé, co se Sony do něčeho takového pustila.

Jednou z hlavních předností DualSense Edge je možnost upravit si ovladač nejen po softwarové, ale i po hardwarové stránce, a ušít si ho tak na míru přesně tomu, co zrovna potřebujete. Ovladač nabídne mimo jiné možnost přemapovat, či dokonce deaktivovat konkrétní tlačítka, případně upravit citlivost páček i triggerů. U obojího pak půjde nastavit i velikost jejich „mrtvých zón“, tedy prostoje mezi zatlačením na páčku a momentem, kdy se ve hře něco stane. V praxi půjde díky upravené citlivosti triggerů například přidávat plyn s větší přesností.

zdroj: Foto: Sony

Nově budete mít možnost taky uložit hned několik profilů ovladače a měnit je i během hraní pomocí dedikovaného tlačítka, skrze které se dostanete i k ovládání hlasitosti a dalších prvků. Chybět nebude ani možnost vyměnit kloboučky na páčkách a přidat zadní tlačítka.

Součástí balení má být i výrazně lepší USB-C kabel a nezbytné pouzdro na přenášení či skladování DualSense Edge i jeho příslušenství.

zdroj: Foto: Sony

Samozřejmostí je pak přítomnost funkcí, na které jste zvyklí ze standardního DualSense. Tedy velice povedená haptická odezva, adaptivní triggery, pohybové ovládání, zabudovaný mikrofon a podobně.

Kdy se DualSense Edge dostane na trh, zatím nikdo neví. Sony jen na oficiálním blogu PlayStationu tvrdí, že v nadcházejících měsících zveřejní víc informací včetně data vydání, takže to nejspíš hned tak nebude.

zdroj: Foto: Sony