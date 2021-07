Víc exkluzivit PlayStationu na PC? Sony koupila specialisty na portování her

2. 7. 2021 10:21 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pár dní poté, co společnost Sony oznámila akvizici studia Housemarque zodpovědného za letošní exkluzivní pecku Returnal, tu máme nové oznámení v podobném duchu. Tentokrát se k interním studiím Sony přidává nizozemský tým Nixxes Software, který se specializuje na portování her na různé platformy, zejména ale na počítače.

zdroj: Foto: Sony

V portfoliu studia najdete celou novodobou trilogii Tomb Raider, jejíž první díl tvůrci přinesli na PC a PS3, druhý na Xbox One a třetí na PC. Rovněž mohou za počítačovou verzi Deus Ex: Mankind Divided a naposledy se podíleli na vývoji Marvel’s Avengers. V minulosti spolupracovali i s PlayStationem, jelikož právě oni pomohli studiu Guerrilla Games vydat včas Killzone: Shadow Fall na PlayStationu 4.

Akvizici na svém Twitteru oznámil spoluzakladatel studia Guerrilla a nynější šéf oddělení PlayStation Studios Hermen Hulst. Pod příspěvkem vítají nové studio do rodiny třeba Insomniac Games, Bend Studio či Sucker Punch.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware! — Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021

Je zjevné, proč Sony koupila právě toto studio. Nedávno začala zkoušet počítačové vody se svými exkluzivitami a moc se jí to zalíbilo. Po PC portu her Horizon Zero Dawn a Days Gone je podle všeho další v pořadí Uncharted 4 a už nějakou dobu se spekuluje o remasteru Bloodborne, který by mohl vyjít na PS5 i počítačích.

Pokud chce Sony pořádně začít šlapat do portování svých vlastních her na PC a nechce tímto procesem zatěžovat studia zodpovědná za jednotlivé značky, budou na to potřeba odborníci jako Nixxes Software. Doufejme, že z této spolupráce budou hráči těžit co nejdřív.