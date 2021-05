Uncharted 4 zamíří na počítače. Sony to potvrdila v prezentaci pro investory

27. 5. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sony opatrně testuje vody počítačového světa s vlastními hrami. Horizon Zero Dawn byla první vlaštovka tohoto vydavatele, která ze sebe sklepala nálepku exkluzivity PlayStationu a ujala se mezi PC hráči. Nedávno ji následovalo Days Gone, které nevzbudilo až tolik zájmu, ale na průšvih to taky nevypadá. A jak se ukázalo, další v pořadí by mohlo být Uncharted 4: A Thief's End.

No povrch vybublala prezentace přímo od společnosti Sony, jejímž úkolem je ukázat investorům, že je Sony vhodným partnerem na poli videoherního průmyslu. Na 37 stranách se dozvíte, jak značka PlayStation za ta léta vyrostla a jak stoupá její obliba například mezi ženami. Zatímco u prvního PlayStationu tvořily majitelky 18 % hráčské základny, v případě kombinace PlayStationu 4 a PlayStationu 5 už je to slušných 41 %.

Vy jste tu ale kvůli něčemu jinému, tak si to pojďme potvrdit. Strana 26 (obrázek níže) se věnuje růstu v nových sektorech, konkrétně právě na počítačové platformě. Vidíme, že v případě Horizon Zero Dawn se investice do počítačového portu vyplatila – 250 % ROI udává její návratnost.

zdroj: Foto: Sony

A hned vedle vidíme sekci „Další plánovaná PC vydání“, kde jsou zmíněné hry Days Gone a Uncharted 4: A Thief's End. Nenechte se zmást Days Gone, které již není plánované, ale vydané. Data v dokumentu obsažená se vztahují ke konci letošního března, tedy konci fiskálního roku, a je tedy pravděpodobné, že dokument vznikl nedlouho poté.

Sony touto cestou chtě nechtě prozradila, že se časem skutečně dočkáme i Uncharted 4 na PC a dost možná to bude rovnou další, třetí exkluzivita v pořadí. Nabízí se otázka, zda dostaneme opravdu jen čtyřku, protože v takovém případě by PC hráči naskakovali do rozjetého vlaku před jeho konečnou stanicí bez znalosti předchozí cesty.

Je pravda, že první díly už pořádně zestárly a potřebovaly by trochu více péče, ale kdo by se zlobil za nějaký pěkný remaster? A co bude s Uncharted: The Lost Legacy, odbočkou od hlavní tetralogie bez hlavního protagonisty Nathana Drakea, která je ale zároveň tím posledním, co jsme si ze série Uncharted na PlayStationu mohli dosud zahrát? Doufejme, že plány Sony s Uncharted na PC nekončí jen u čtvrtého dílu…