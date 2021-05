Days Gone se na PC probojovalo mezi bestsellery, ale na Horizon Zero Dawn nemá

26. 5. 2021 13:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Days Gone je teprve druhou velkou playstationovou exkluzivitou od Sony, která dorazila na PC, a je o poznání méně úspěšná než ta první. Postapokalyptická akční adventura s motorkou a zombíky vyšla v portu pro počítače před týdnem a krátce se usídlila v žebříčku nejprodávanějších her. Ovšem nejvyšší počet hráčů, kteří Days Gone měli zapnuté ve stejnou dobu, je víkendových 27 450. A to není ani polovina toho, co měl při svém loňském debutu Horizon Zero Dawn, který dle SteamDB přilákal až 56 557 hráčů naráz.

Obě hry vyšly ještě na Epic Games Store, takže existuje určitá šance, že pro Days Gone masy hráčů zamířily právě tam. Dobrodružství drsného motorkáře má na Steamu skoro o deset procent lepší uživatelské hodnocení než zrzka a robodinosauři, kteří jich ale díky devítiměsíčnímu náskoku mají samozřejmě o desítky tisíc víc.

Možná to je i proto, že Days Gone je objektivně vzato lepším portem pro PC, než byl při vydání Horizon s mizernou optimalizací, kterou se pak v Guerrilla Games dlouhou dobu snažili opravit. Zároveň se ale v tomto souboji dvou otevřených světů Aloy těší o poznání větší popularitě než Deacon. Zatímco ona by se ještě letos měla dočkat pokračování Horizon Forbidden West, motorkářův druhý díl Sony údajně zařízla kvůli mrzkým prodejům jedničky i negativním recenzím. Ty koneckonců mohly ovlivnit i zájem o verzi pro PC.