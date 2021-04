Sony chce jít s exkluzivitami na jistotu. Prý chystá remake The Last of Us, Days Gone 2 nebudou

9. 4. 2021 15:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv za sérií The Last of Us stojí primárně studio Naughty Dog, nejrůznější exkluzivity od Sony jsou velmi často kolektivním dílem několika různých týmů, které vypomáhají tu s animacemi, tu s nějakým tím konceptem, aniž by se těm menším z nich dostávalo většího místa na slunci.

Mezi pomocníky vývojářů patří skupina Visual Arts Service Group, která v Sony vznikla v roce 2007. Po letech podobného vypomáhání se skupina zhruba 30 vývojářů v roce 2018 rozhodla, že by si troufla na větší a hlavně samostatnější projekt, který neměl být ničím jiným než remakem prvního The Last of Us z 2013 pro PlayStation 5. Píše o tom investigativní herní novinář Jason Schreier pro Bloomberg.

Sony ovšem existenci projektu pod VASG nikdy oficiálně neuznala a ačkoliv se vedení myšlenka zalíbila, rozhodla se ho i s potřebným financováním přiklepnout tvůrcům původní hry, tedy studiu Naughty Dog.

To kromě remaku The Last of Us pracuje ještě na multiplayeru pro druhý díl a plánuje začít vyvíjet také nové Uncharted. Schreier to uvádí s odvoláním na zdroje z dalšího studia, Sony Bend, které stojí za Days Gone. Autoři motorkářské střílečky zombíků se před dvěma lety snažili prosadit si u vedení vývoj pokračování, management ale Days Gone 2 neschválil. Přestože první hra vydělala vydavatelství slušné peníze, trvala studiu prý příliš dlouho a kritiky v recenzích příliš nenadchla.

Část vývojářů Sony Bend tak momentálně vypomáhá s osamostatněným multiplayerem pro The Last of Us: Part II. Druhý tým měl původně pracovat právě na nové neoznámené hře ze série Uncharted pod dozorem Naughty Dog, nakonec se ale věnuje vlastnímu projektu. Podle Schreiera se vedení Bend obávalo, že je Sony nakonec s Naughty Dog v rámci restrukturalizace úplně spojí a nechtěli se jím nechat spolknout.

zdroj: Naughty Dog

Nakonec si tak u šéfů vymohli vlastní projekt, který nemá s Uncharted nic společného. Jestli začne údajný reboot série s Nathanem Drakem nakonec vznikat u Naughty Dog, nebo se kvůli němu tvůrci spojí ještě s dalším jiným studiem, případně ho zatím úplně odloží k ledu, to prý zatím není jasné.

Jason Schreier uvádí, že jde o důkaz obsese Sony AAA hrami a nezájmu o menší tituly, což u některých méně výrazných vývojářských studií vyvolává obavy o budoucnost.

Tým z Visual Arts Service Group, který remake The Last of Us vyvíjel původně, se totiž po odebrání projektu rozpadl. Části Sony Bend včetně několika vedoucích pracovníků se zase nelíbila vidina prací na Uncharted a ze studia odešli ještě předtím, než si vedení prosadilo vlastní hru.

Schreier na základě těchto indicií tvrdí, že Sony už nestojí o riziko a raději podporuje týmy, které vyprodukují zaručený hit. Vypovídat o tom má i nedávná restrukturalizace interního japonského studia, kde prý většina vývojářů dostala výpověď a zbytek spadl pod Team ASOBI. Studio prý předtím negenerovalo dostatečný zisk a chtělo se zaměřit spíše na lokální publikum v Japonsku, což mělo jít proti strategii Sony a soustředění na globálně úspěšné hry.

zdroj: Naughty Dog