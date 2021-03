Naughty Dog shání experta na multiplayer. Dočká se The Last of Us 2 vlastních Factions?

10. 3. 2021 12:23 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Naughty Dog, tvůrci sérií Uncharted nebo The Last of Us, poptává designéra herní ekonomiky a progrese pro blíže nespecifikovaný multiplayerový titul. S největší pravděpodobností tím odkazují na chystaný režim pro více hráčů Factions pro The Last of Us: Part II, z něhož loni v srpnu uniklo pár záběrů. Na rozdíl od jedničky ho totiž druhý díl nedostal rovnou při vydání.

Šéf vývoje Neil Druckmann se už v minulosti nechal slyšet, že na multiplayeru pro dvojku pracují, nápady jim ovšem v průběhu tvorby trochu přerostly přes hlavu, a nakonec tak má jít o samostatnou hru. Inzerát zmiňuje také intenzivní spolupráci s týmem Live Ops a optimalizaci herní měny podle hráčských potřeb. Ačkoliv zatím nic není oficiálně oznámené, zřejmě půjde o větší záležitost s dlouhodobou podporou a jak napovídá popis pozice, pravděpodobně i s nějakou formou mikrotransakcí.