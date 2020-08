Na internet unikly záběry z multiplayeru The Last of Us 2

6. 8. 2020 13:23 | autor: Pavel Makal

Na první The Last of Us vzpomínáme hlavně kvůli poutavému příběhu a napínavým momentům, kdy jsme se se staženým pozadím plížili mezi odporně cvakajícími clickery. Hra ale obsahovala i překvapivě vydařenou multiplayerovou složku s názvem Factions, která si vydobyla slušnou popularitu a její servery běžely až do loňského léta.

Situace s druhým dílem je nicméně poněkud odlišná. I nedávno vydané The Last of Us: Part II se totiž původně mělo dočkat hry pro více hráčů, šéf vývoje Neil Druckmann se ale v jednom z rozhovorů nechal slyšet, že velikost hry a ambice multiplayerové složky zkrátka přerostly únosnou mez a Naughty Dog musel učinit náročné rozhodnutí – vydat dvojku bez on-line režimu. Druckmann ale naznačil, že práce vývojářů by neměla přijít vniveč a multiplayer v podstatě přerostl do samostatného herního projektu.

Server GamesRadar ovšem nyní přišel s informací, že se na kanále The IrishLizard objevilo krátké video, jež ukazuje Factions pro druhý díl v akci. Nutno podotknout, že má pouhých 11 vteřin a kvalita je nevalná, je však jasně patrné, že se na scéně pohybují avataři z kampaně druhého dílu ovládaní různými hráči. Není jasné, jakým způsobem kanál k záběrům přišel, stejně tak nevíme to, jak staré vlastně jsou a z jaké fáze produkce pocházejí.

Předpokládám, že pokud se druhý díl The Last of Us skutečně má dočkat multiplayeru, přijde jeho oznámení velice brzy, pravděpodobně ještě před příchodem nové generace konzolí. Již dnes nás čeká další ze streamů State of Play, která se má věnovat titulům pro PlayStation 4. Bude právě tam odhalen režim Factions pro The Last of Us: Part II?

V tuto chvíli berte informace s rezervou, přeci jen se Sony ani Naughty Dog k úniku nijak nevyjádřili. Situaci ale bedlivě sledujeme a o případném vývoji vás budeme okamžitě informovat.