Test Horizon Zero Dawn na PC. Je to opravdu tak špatný port?

14. 8. 2020 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Obsah

Když jsem nedávno testoval PC verzi Death Stranding, překvapila mě svou relativní nenáročností na hardware i dobře zvládnutou implementací AI upscalu DLSS. Na maximální detaily v rozlišení 4K jste si tak mohli zahrát i na kartě střední třídy typu GeForce RTX 2060 – a dosáhli jste plynulých 60 FPS.

Druhou hrou, která má taktéž kořeny jako exkluzivita pro PlayStation 4 a je rovněž postavena na enginu Decima, je Horizon Zero Dawn. I když jsem trochu krotil optimismus, přece jen, otevřený svět Horizonu je florou a faunou naplněný více než krajina Death Stranding, měl jsem po pozitivních dojmech z Kodžimova díla od dobrodružství Aloy na PC velká očekávání.

Ta se ale nesetkala s realitou. Nároky Horizon Zero Dawn na hardware jsou podstatně vyšší, také samotný převod na PC se bohužel nevyvaroval technických chyb. Pojďme si to ukázat a změřit.

Specifika Horizon Zero Dawn na PC

Už na konzoli PlayStation 4 Pro jste si mohli zvolit ze dvou grafických presetů: Favor Quality, který hru vykresloval v upscalovaném 4K při 30 FPS, a Favor Performance, který upřednostňoval snímkovou frekvenci. PC verze hry rozšiřuje možnosti na čtveřici profilů, a jak je na PC zvykem, můžete si navíc jednotlivé grafické volby upravit dle vlastního uvážení.

Nastavení PS4 Pro - Favor Resolution | zdroj: vlastní Nastavení PS4 Pro - Favor Performance | zdroj: vlastní

Kromě nejvyššího presetu Ultimate Quality, na který budou jistě cílit všichni uživatelé PC, je zde rovněž volba „vyšších“ detailů (ve hře nazvaná jako Favor Quality) a nízkých detailů (Favor Performance). Mezi nimi je vměstnaný ještě preset Original, který zastupuje úroveň grafiky původní PS4 verze.

Favor Performance (PC) | zdroj: vlastní Original (PC) | zdroj: vlastní Favor Quality (PC) | zdroj: vlastní Ultimate Quality (PC) | zdroj: vlastní

Příkladně vypadá i záložka „Display“, která kromě tradiční volby rozlišení nebo vertikální synchronizace umožňuje nastavit i škálování rozlišení nebo limit FPS. Pro někoho může být užitečná i adaptivní snímková frekvence. Při ní si určíte cílovou hodnotu FPS, kterou se hra snaží udržet tím, že za chodu upravuje kvalitu grafiky. Za sebe ale nedoporučuji tuto volbu používat, protože je hra ve svých úpravách až příliš agresivní, při manuálním nastavení jste schopni dosáhnout lepšího vizuálu s podobným výkonem.

PC hráče potěší i možnost úpravy zorného pole (FOV) a podpora HDR (pokud máte kompatibilní hardware).

Horizon Zero Dawn PC – display settings | zdroj: vlastní

Hra běží na API DirectX 12. Kromě toho, že nepodporuje Windows 7, to znamená, že vás při prvním spuštění uvítá zdlouhavé načítání shader cache. Funkce je to užitečná, protože se tak teoreticky zabrání zasekávání během hry (což u Horizon není pravda, o tom později), trvání loadingu se ale může vyšplhat až na více než čtvrt hodiny (podle toho, jaký máte hardware). Přetrpět to budete muset nicméně jen jednou, tedy dokud nevyměníte například grafickou kartu nebo nenainstalujete nové ovladače.

Výkon grafických karet v Horizon Zero Dawn PC

Začnu poměrně zostra. První problém PC portu Horizonu vidím v oficiálních hardwarových požadavcích. Minimální a doporučená úroveň prezentovaná vývojáři totiž moc neodpovídá tomu, co jsem naměřil ve hře. Je otázkou, jaké nastavení detailů, rozlišení a cílová snímková frekvence se pojí s označeními „Minimální“ a „Doporučené“, já si tedy ale pod doporučovanou konfigurací představím něco lepšího než 30 FPS ve Full HD s Radeonem RX 580 8 GB. Ano, tohle jsem naměřil. Však uvidíte v grafech.

PC verze Horizon Zero Dawn má svůj integrovaný benchmark, ten ale nároky hry podceňuje. Scéna benchmarku ukazuje průlet velkým městem, stabilně nejnižší hodnoty FPS jsem ale zaznamenal v zalesněné krajině s průhledy do dálky.

Vytvořil jsem si proto vlastní testovací scénu uprostřed lesa, kde vzdálený horizont, hustá vegetace a stádo mechanoidů dá grafické kartě pořádně zabrat. V takových lokacích se budete ve hře pohybovat běžně, proto o jejím výkonu vypovídají lépe než benchmark od vývojářů. Pro srovnání koukněte na graf.

zdroj: vlastní

Hru jsem testoval už s velkým patchem, který dorazil den před vydáním. Na recenzi jsme titul sice obdrželi už v předstihu, ostatně bez patche hru hodnotil Adam ve své recenzi a za stejných podmínek proběhl i náš gameplay, s PC testy jsem ale raději počkal. Kdyby se technický stav hry po patchi výrazně změnil, musel bych vše dělat znova.

Jako testovací sestavu jsem použil počítač s procesorem Intel Core i7-10700F na desce Asus ROG Strix Z490-E Gaming, 16 GB RAM a sedmerem grafických karet. Pozor jsem dal i na doporučené verze ovladačů.

Testovací sestava CPU Intel Core i7-10700F

8 jader / 16 vláken, takt 4,6 GHz allcore MB AsuS ROG Strix Z490-E Gaming GPU MSI GTX 1650 SUPER GAMING X Asus RX 580 Dual O8G Asus ROG Strix RX 5600 XT O6G Gaming Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6G Gigabyte RTX 2070 Gaming OC 8G MSI RTX 2060 Gaming Z 6G MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio RAM 2× 8 GB DDR4, 2666 MHz, CL 16, Dual Channel (2× Kingston HKX2666C16/8G) Chladič Scythe FUMA 2 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Kingston SA2000M8500G 500 GB NVMe SSD

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD

WD Blue 2TB HDD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1 (AMD)

GeForce 451.67 DHC (Nvidia) OS Windows 10 Pro v1909

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Chtěli byste také takový počítač? Poskládat si ho můžete v novém konfigurátoru na CZC.cz.

Pokud bychom jako základ gameplay na PC brali nejvyšší detaily při rozlišení Full HD, na 60 FPS bychom potřebovali minimálně kartu Radeon RX 5600 XT, pro Nvidia pak platí GeForce RTX 2070. To je dosti vysoká laťka, když uvážím, že Death Stranding dokázal běžet na GeForce RTX 2070 kolem 100 FPS, dokonce by to stačilo i na 70+ FPS ve 1440p – podotýkám, že oboje bez DLSS. Očividně není Decima jako Decima.

zdroj: vlastní

S vyšším rozlišení pochopitelně nároky stoupají. 4K s plnými detaily nezvládne na 60 FPS žádná z aktuálních herních grafik. Bohužel.

Zajímavý je ale výsledek pro AMD Radeon generace Navi (RX 5600 XT). Ten podává výkon jako o třídu vyšší GeForce RTX 2070. A to ve všech rozlišeních kromě 4K – zde už kartě nestačí video paměť. To je ale společné pro všechny grafiky s 6GB pamětí: rozlišení 4K už buffer nezvládá a začínají se objevovat artefakty v obraze. Hra v takovém případě dokáže vyčerpat i 16GB operační paměť, kam si musí data odkládat namísto VRAM. Pro 4K tak potřebujete minimálně 8GB grafickou kartu.

V grafech tak u 6GB karet svítí nula. Ačkoli se počet snímků pohyboval ještě na hranici hratelnosti (RTX 2060 – 27 FPS), chyby textur mi zabránily výsledek započítat. Nikdo takhle hrát nebude.

Chyba textur při nedostatečné paměti grafické karty | zdroj: vlastní

I kdybych se po povedeném Death Stranding zbavil očekávání nenáročného chodu a akceptoval, že Horizon Zero Dawn je na nejvyšší nastavení prostě tavič grafik, nemůžu opominout jiné technické problémy.

Hra má tendenci se nepravidelně zasekávat: Počítadlo FPS klesne na několik milisekund, nebo dokonce desítky milisekund, na nulu. Děje se tak po načtení uložené hry, což by mohlo znamenat dotahování herních dat. Velké záseky jsem ale pozoroval i jindy, například při otáčení kamery kolem vertikální osy. Častěji se tak dělo na klasickém plotnovém disku než na SSD.

Pojal jsem tedy podezření, že to může být způsobeno technikou dynamického renderování ve výseku zorného pole, se kterým se PS4 verze hry pochlubila v jedné vývojářské rozborce (ostatně, díky tomu mohl tak detailní otevřený svět běžet i na hardwarově podprůměrné konzoli). Pokud hra pro data sáhne na pomalý plotnový disk, mohlo by to způsobit zásek – alespoň tím jsem si vysvětloval menší četnost tohoto nešvaru na SSD. Ani flashový disk však toto chování úplně neeliminoval, chybu tak na HDD svést nemůžu a spíše ji zařadím do balíčku s nápisem „technické kiksy PC portu“.

Horizon Zero Dawn vypadá na PC ve 4K krásně | zdroj: vlastní

Druhým neduhem je nefunkčnost anisotropního filtrování. Jde o techniku, jak zajistit ostrost textur se stoupající vzdáleností od postavy, případně těch, na které se herní charakter dívá z tupého úhlu.

Volba AA v Horizon Zero Dawn nedělá nic, srovnávací screenshoty ukazují nulový rozdíl. Na popud anglického Eurogameru jsem ale vyzkoušel nastavit 16x AA manuálně v ovládacím panelu grafické karty. To filtrování textur oživilo, ale bohužel s sebou přineslo jiné problémy jako například problikávající stíny nebo mizení objektů v dálce. Na správnou implementaci si tak budeme muset počkat od vývojářů. Ti o rozbitém AA vědí a slíbili prioritní opravu, tu ale v době psaní článku žádný patch ještě nepřinesl (ani ten první velký).

AA (Favor Performance) | zdroj: vlastní AA (Ultimate Quality) | zdroj: vlastní AA vynuceno přes control panel GPU | zdroj: vlastní AA (Favor Performance) | zdroj: vlastní AA (Ultimate Quality) | zdroj: vlastní AA vynuceno přes control panel GPU | zdroj: vlastní

Ve hře trochu zlobí i stíny. Při zapadajícím slunci jsem pozoroval, že stíny mají tendenci mizet a znovu se objevovat podle pohybu hráče. Netýká se to výlučně PC verze, protože i na PS4 k tomu docházelo, nicméně na PC se mi bug zdál častější a výraznější.

zdroj: Vlastní

Aby toho nebylo málo, PC verze trpí také omezením vzdálenosti vykreslování stínů a ambientní okluze. Tohle je vlastní většině her – grafické enginy a hardware prostě nemají tolik výkonu, aby dokázaly renderovat všechny detaily do neomezené vzdálenosti, proto zde máme LODy a podobné techniky. Jak pak bude takové omezení vypadat ve hře, záleží na tom, jak umně se podařil pop-up vývojářům zamaskovat.

V Horizon Zero Dawn, obzvláště v PC verzi, která je ostřejší a s větším dohledem, je bohužel hranice menších a větších detailů patrná. V otevřené krajině si tak jasně všimnete donačítání stínů vegetace v určitém rádiu kolem postavy. Jistě, záleží na scéně a časem si zvyknete a přestanete to vnímat, nicméně při tak pěkném grafickém kabátku, který Horizon Zero Dawn nabízí, je to přece jen vráska na kráse.

Poslední z mých poznámek k technickému stavu hry míří na načítání. Při našem gameplayi mě zaskočilo, jak dlouho loading na plotnovém disku trvá. A protože PS4 Pro má jako základ taktéž tradiční HDD, zkusil jsem si ověřit, zda to na PC přece jen nějak nehapruje.

Výsledky testování ale neukázaly žádnou anomálii. Načítání uložené pozice po zapnutí hry trvalo na PS4 Pro asi 55 sekund, na PC s plotnovým diskem asi 59 sekund. Následné načtení jiného savu trvalo PS4 Pro 28 sekund a PC 15 sekund (vliv výkonnějšího procesoru, hádám). Pokud si však můžete dovolit hru provozovat na SSD, vřele to doporučuji. První loading tak zabere pouze 21 sekund, následný už pak jen asi 8 sekund.

Vliv grafických nastavení na výkon a vizuál

Dobrá, výkon není pro PC nikterak příznivý, co se tedy uskromnit a snížit si detaily? Co získáme, a co naopak ztratíme? Graf řekne víc než tisíc slov.

zdroj: vlastní

Jak vidno, snižování detailů má na běh hry slušný vliv, ale co vizuál?

zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní

zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní

S každým snížením presetu se mimo jiné snižuje kvalita LODů a vykreslení stínů. Tyto dva efekty jsou nejvíce patrné. Oproti Ultimate Quality chybí zbylým presetům stíny od přímých zdrojů světla, jako je oheň (vizte první sadu srovnávacích screenshotů), ale například taková postava vrhá stín ve všech grafických nastaveních. Od úrovně Original utrpí kvalita vzdálených textur.

K presetu Favor Performance bych se osobně už neuchýlil. Postrádá ambientní okluzi, takže scéna působí ploše, ale hlavně má drasticky sníženou kvalitu LODů, takže stromy v dálce vypadají jako sprity z Daggerfallu. Než hrát na PC na nejnižším nastavení, to raději sáhnu po konzoli.

Srovnání PC verze s PS4 Pro

Do souboje PC versus konzole jsem postavil to nejlepší, co mohou obě verze nabídnout: Ultimate Quality ve 4K na PC, mod Favor Quality na PS4 Pro. Kupodivu ale nemá PC verze zas až tak navrch. Největší rozdíly lze spatřit ve kvalitě vzdálenějších textur a objektů (ty na PS4 Pro mají často jednodušší tvary a postrádají detail), jinak se ale konzole drží. Celkovou vyšší ostrost zobrazení na PC můžeme přičíst nativnímu vykreslování ve 4K, zatímco PlayStation do 4K pouze upscaluje.

Stejně jako u PC verze Death Strading tak konstatuji, že počítač má nad konzolemi (specificky PS4 Pro) navrch především ve framerate. Máte-li na to hardware, je skok na 60 FPS oproti 30 FPS opravdu výrazně poznat. Škoda jen těch vysokých hardwarových nároků. Něco mi říká, že většina PC hráčů při úrovni hardware v českých domácnostech bude ráda i za těch 30 FPS. Anebo bude muset oželet „Ultimate“ kvalitu.

Je PC port opravdu propadák?

Osobně jsem toho od PC verze Horizon Zero Dawn čekal hodně, po otestování hardwarových nároků a běhu hry jsem se tak nedokázal ubránit zklamání.

Taková je ale realita: Pokud si chcete užít otevřený svět s Aloy, musíte si připravit nabušený herní počítač a přetrpět pár technických a grafických kiksů, než je vývojáři opraví. Mohlo to dopadnout lépe? Mohlo. Na druhou stranu, jde o propadák? Nikoli. Po většinu času jsem na PC hrál bez chyb, to stejné by mohl prohlásit Adam, který i při absenci velkého opravného patche nepozoroval kromě občasného zasekávání žádné zásadní trable. Váš zážitek se tak může lišit konfiguraci od konfigurace.

Kritiku za nevyvážený běh hry si ale vývojáři zaslouží. Nebýt Death Stranding, který ukázal, že grafický engine Decima jde na PC adaptovat skvěle, asi bych nebyl tak přímý. Takto ale musím vyjádřit rozčarování nad vysokými hardwarovými nároky a neplynulým během i na předimenzovaném hardware.

Snad se s dalšími záplatami technický stav zlepší, protože hra by si to zasloužila. Stále jde o parádní dobrodružství v krásně vykreslených kulisách.

Za zapůjčení grafických karet Asus RX 580 Dual O8G, MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X, Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G děkujeme společnosti CZC.cz.

Za zapůjčení grafické karty Asus ROG Strix RX 5600 XT O6G Gaming a základní desky Asus ROG Z490-E Gaming děkujeme společnosti Asus.



Za zapůjčení grafické karty Gigabyte RTX 2070 Gaming OC 8G děkujeme společnosti Gigabyte.

Za zapůjčení grafické karty MSI RTX 2060 Gaming Z 6G děkujeme společnosti MSI.