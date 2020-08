Podívejte se na GamesPlay PC verze Horizon Zero Dawn

6. 8. 2020 13:00 | autor: Redakce Games.cz

Jedna z nejlepších exkluzivit pro PlayStation 4 přestává být od zítřka exkluzivní. Horizon Zero Dawn totiž 7. srpna vyjde na PC, a to včetně datadisku The Frozen Wilds. Rozsáhlé a především opravdu povedené dobrodružství Aloy si tak budou moci konečně okusit i PC hráči a my vám dnes ukážeme, jak hezky to na PC vypadá.

Máme tu ostřejší grafiku, větší dohled do dálky, ale i třeba vyšší framerate. Horizon zkrátka vypadá lépe a ještě lépe se hýbe, pokud na to máte adekvátní hardware. Adam už PC verzi recenzoval a brzy se budete moct začíst i do odborného technického rozboru PC verze, který pro vás připraví Jirka. Ještě předtím si ale oba pánové sednou k počítači a předvedou vám, co a jak.

Pokud byste měli nějaký dotaz na PC verzi hry nebo i na Horizon jako takový, neváhejte se ptát. Dotazy můžete pokládat během živého vysílání v chatu na YouTube.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.