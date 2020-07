Podívejte se na dechberoucí záběry z PC verze Horizon Zero Dawn

7. 7. 2020 12:27 | autor: Patrik Hajda

Velké hry dříve vydané pouze na PlayStationu 4 se začínají dostávat i na počítače. Tento měsíc se to týká podivnosti Death Stranding, příští měsíc se dostane na řadu výborné RPG Horizon Zero Dawn, které už zná svého nástupce pro rok 2021 – Horizon Forbidden West. Do jeho příchodu tedy času dost seznámit se s původním příběhem zrzky Aloy.

Počítačová verze tři roky staré exkluzivity PlayStationu 4 vypadá v podání počítačů fantasticky. Pokud to váš počítač zvládne (požadavky níže), užijete si prapodivný postapokalyptický svět plný robotických dinosaurů v nativním 4K ve víc než 30 snímcích za vteřinu.

Budete moci koukat na širokoúhlou obrazovku, ruce nechat spočinout na myši s klávesnicí, dočkáte se lepších odlesků, dynamického porostu, obsáhlé nabídky grafického nastavení jako míry anti-aliasingu, anisotropického filtrování, FOV atp., a dokonce zabudovaného benchmarku. Na druhou stranu se musíte obejít bez ray tracingu.

Horizon Zero Dawn vyjde na Steamu a Epic Games Storu 7. srpna v kompletní edici, to znamená spolu s rozšířením The Frozen Wilds a několika balíčky s oblečky a zbraněmi. Tato jediná edice vás vyjde na 50 eur v právě spuštěných předobjednávkách. A nyní už ty slibované hardwarové požadavky:

Minimální hardwarové požadavky (1080p, 30 FPS)

Procesor: Intel Core i5-2500k @ 3.3 GHz nebo AMD FX-6300 @ 3.5 GHz CPU,

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) nebo AMD Radeon R9 280 (3 GB)

RAM: 8 GB

Doporučené hardwarové požadavky (1080p, 60 FPS)

Procesor: Intel Core i7-4770K @ 3.5GHz nebo AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz CPU

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) nebo AMD Radeon RX 480 (4 GB)

RAM: 16 GB