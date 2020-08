Podrobný test Death Stranding na PC: výkon grafických karet, srovnání s PS4 Pro

1. 8. 2020 14:04 | autor: Jiří Svák

Death Stranding po svém oznámení na PC překvapil poměrně nízkými hardwarovými požadavky. Což bylo v kontrastu s jeho povedeným vizuálem, který na konzolích zaujal nebývale detailními postavami a realisticky ztvárněnou krajinou s bujnou vegetací.

Vděčíme za to grafickému enginu Decima od vývojářů Guerrilla Games, který se představil v roce 2013 jako novinka pro systém PlayStation 4. Vznikly na něm hry jako Killzone: Shadow Fall, Until Dawn nebo oceňovaný hit Horizon Zero Dawn.

zdroj: vlastní

Právě u posledního jmenovaného titulu slavil engine velký úspěch. Nad prvním dílem Horizon Zero Dawn se spousta hráčů i testerů podivovala, co Decima dokázala z konzole vymáčknout. Otevřený svět s detailní krajinou a velkým dohledem, povedené nasvícení, animace i fyzika. I dnes, 3 roky po vydání hry, snese vizuální stránka Horizon Zero Dawn srovnání s aktuální produkcí.

Engine byl ale vyvíjen primárně pro platformu PS4, Guerrilla Games navíc patří mezi vývojářská studia SIE. Nikdo tak moc nečekal, že by se hry na Decimě postavené podívaly na PC. Přesto se tak stalo. Překvapení z oznámení verze pro Windows ale rychle vystřídalo nadějné očekávání – když Death Strading vypadá tak dobře na PS4, co předvede na výkonném PC hardwaru?

Specifika Death Stranding na PC

PC verze Death Stranding disponuje čtyřmi presety grafických detailů: Low, Medium, Default a Very High. Preset Default představuje pomyslnou úroveň High. Oproti nejvyššímu nastavení se liší pouze detailností modelů a nižším limitem pro streamování textur. Jinak jsou oba presety identické. Při testování jsem tedy zvolil rovnou nejvyšší nastavení.

Jednotlivých grafických voleb není v PC verzi Death Stranding mnoho. Kromě detalnosti modelů si můžeme přizpůsobit rozlišení stínů, vypnout ambientní okluzi a screen-space odlesky. Kategorie post processingu obsahuje anti-aliasing (FXAA/TAA), motion blur a hloubku ostrosti. Dodatečně je možné navolit vyostřování FidelityFX CAS a jeho intenzitu (technologie debutovala na grafických kartách AMD, ale nyní jde o otevřenou variantu, ze které mohou těžit karty všechy výrobců).

Vývojáři si zaslouží pochvalu za odemčení frameratu. Death Stranding může bežet až ve 240 snímcích za sekundu. Hra rovněž podporuje širokoúhlé monitory s poměrem stran 21:9. Majitelé exotičtějších zobrazovadel tak budou spokojeni.

zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Pokud máte grafiku GeForce RTX, lze si ještě zapnout dvorní technologii Nvidie Deep Learning Super Sampling, zkratkou DLSS. Jde o sofistikovaný rendering, který dokáže rekonstruovat obraz z nižšího rozlišení pomocí strojového učení. AI se trénuje na obrazových datech ve vysokém rozlišení, díky čemuž pak dokáže vylepšit obraz ve hře. V první verzi technologie se musel nasadit trénink AI na každou hru zvlášť, druhá verze, která je přítomna i v Death Stranding, už AI trénuje na obecných snímcích, takže není tolik závislá na přípravě vstupních dat.

Nvidia tvrdí, že technologie DLSS 2.0 nejenže dokáže obraz dostat na kvalitu rovnající se nativnímu rozlišení, ale v některých případech je schopná ji ještě zvýšit. Vzpomínám si na stav první verze DLSS v Metro Exodus, kde jsem pozoroval solidní nárůst výkonu, ale také mírnou degradaci obrazu. Jak na tom je aktuální DLSS 2.0 v Death Stranding, si v testu samozřejmě ukážeme.

Výkon grafických karet v Death Stranding

Oficiální hardwarové požadavky PC verze Death Stranding nejsou nijak závratné. Prakticky každý počítač střední třídy by měl hru rozběhat. Grafická karta GTX 1060 6GB, doporučovaná pro hraní ve Full HD při 60 FPS, je ekvivalentní dnes dostupným čipům jako AMD Radeon RX 580 nebo GeForce GTX 1650 Super. Což jsou karty v cenové relaci kolem 5 tisíc Kč. Co se procesoru týče, stačit bude i základní čtyřjádro. O požadavcích na rozlišení 4K, ve kterém hra běží na PS4 Pro, ale oficiální dokumenty nemluví, musíme si je tak ověřit sami.

zdroj: 505 Games

Hru jsem otestoval na devíti modelech grafických karet v sestavě s procesorem Intel Core i7-9700F a 16 GB RAM. Výběr GPU pokrývá všechny výkonnostní kategorie od základu až po úplný high-end.

Testovací sestava CPU Intel Core i7-9700F

8 jader / 8 vláken, takt 4,6 GHz allcore MB Gigabyte Z390 AORUS PRO GPU MSI GTX 1050 AERO ITX OC Asus RX 580 Dual O8G MSI GTX 1650 SUPER GAMING X Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6G Asus ROG Strix RX 5600 XT O6G Gaming MSI RTX 2060 Gaming Z 6G Gigabyte RTX 2070 Gaming OC 8G MSI RTX 2070 Super Ventus OC MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio RAM 2× 8 GB DDR4, 2666 MHz, CL 16, Dual Channel (2× Kingston HKX2666C16/8G) Chladič SilentiumPC Fera 3 HE1224 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Kingston SA2000M8500G 500 GB NVMe SSD

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače Radeon Software Adrenalin Edition 20.4.2 (AMD)

GeForce 451.67 DHC (Nvidia) OS Windows 10 Professional v1909

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Pro měření výkonu jsem zvolil dvě testovací scény. Jednu na úplném začátku hry v kopcích, kde je bujná vegetace a hustě prší. Druhá scéna se odehrává v městské zástavbě. Obě scény podle dohledu a efektů v obraze generují odlišná FPS, mělo tak smysl je zaznamenat separátně.

Detaily hry jsem nastavil na preset Very High, rozlišení jsem prostřídal mezi Full HD (1080p), QHD (1440p) a 4K/UHD (2160p).

Start testovací scény v zástavbě | zdroj: vlastní Start testovací scény v přírodě | zdroj: vlastní

Než si ukážeme srovnání grafických karet, zastavil bych se u nároků hry na paměť grafické karty. Do testovací sestavy jsem vybral i starší grafiku GeForce GTX 1050 s 2 GB VRAM, která už je pod specifikovanými požadavky na běh hry.

Paradoxem ale je, že čip samotný má relativně dost síly i na provoz Death Stranding na Very High. Hra vám sice při spuštění na slabé kartě nemilosrdně shodí detaily na nejnižší možné nastavení, můžete si je ale poté přenastavit zase zpátky. Vývojáři nicméně dobře věděli, proč upozornění na nevyhovující hardware zavedli. Death Stranding vyžaduje minimálně 3 GB paměti grafické karty. 2GB GTX 1050 generuje dostatečný počet snímků za sekundu, ale vykazuje chyby při streamování textur. A to až takové, že hru nedpoporučuji na takové konfiguraci hrát. Hra neustále cykluje LODy, dotahává textury těsně před hráčem a vypadá to hrozně.

zdroj: Vlastní

Při nedostatku VRAM grafické karty vykazuje Death Stranding na PC chyby. Ve videu výše se zaměřte na texturu silnice.

Death Stranding požadavky na VRAM ukazuje i v menu grafického nastavení. Pokud detaily snížíme na úplné minimum, zastaví se počítadlo na 2,4 GB. I v nižší třídě se dnes běžně vyskytují karty se 4 GB VRAM, vhodný základ pro hru se tak dá pořídit i za několik tisíc.

Ale teď už ke kartám, na kterých si Death Stranding opravdu zahrajete. Přesně podle oficiálních požadavků si s 60 FPS poradí i Radeonka RX 580 nebo GTX 1650 Super, dále jsou výsledky už jen lepší.

Grafiky si dobře vedou i ve vyšších rozlišeních za předpokladu, že mají dostatečné množství grafické paměti. Nad 4 GB se hra vyšvihne v rozlišení QHD a UHD, u silnějších karet ale dokáže Windows nedostatek kapacity VRAM kompenzovat offloadem dat do operační paměti dle modelu WDDM 2.0. Výkonnostní propad jsem nezaznamenal.

Death Stranding PC – výkon grafických karet ve Full HD | zdroj: vlastní

Pro rozlišení QHD (1440p) je startovní čarou grafika úrovně GeForce RTX 2060 či Radeon RX 5600XT. Pro 60 FPS ve 4K už ale musíte jít do nejvyšší třídy. Otestovaný model GeForce RTX 2070 Super hranice průměrných 60 FPS nedosáhl o pár snímků, můžu ale předpokládat, že o kousek výkonnější model RTX 2080 / 2080 Super už stačit bude. Momentálně nejvýkonnější karta GeForce RTX 2080 Ti nemá problém překonat 70 FPS.

Death Stranding PC – výkon grafických karet ve QHD | zdroj: vlastní

Death Stranding PC – výkon grafických karet ve 4K | zdroj: vlastní

Srovnání PC verze s PlayStation 4 Pro

Death Stranding na PC běží skvěle. Dobrou zprávou je, že také skvěle vypadá. Škoda jen, že prakticky stejný vizuál dostanete i na PS4 Pro. PC verze těží z toho, že se renderuje v nativním 4K. Oproti upscale na PlayStationu tak má ostřejší textury a detailnější LODy. Lehký rozdíl jsem spatřil také ve výraznějším nasvícení a ambientní okluzi, ale tohle velmi závisí na scéně, většinou tak není rozdíl na první dobrou postřehnutelný.

Kde má však PC verze jasně navrch, je framerate. Už jsem zmínil, že dokáže běžet až ve 240 FPS? Pro většinu hráčů ale bude stačit i obyčejných 60 FPS, které konzole bohužel nabídnout nemůže.

Death Stranding PC | zdroj: vlastní Death Stranding PS4 Pro | zdroj: vlastní

Death Stranding PC | zdroj: vlastní Death Stranding PS4 Pro | zdroj: vlastní

Death Stranding PC | zdroj: vlastní Death Stranding PS4 Pro | zdroj: vlastní

Death Stranding PC | zdroj: vlastní Death Stranding PS4 Pro | zdroj: vlastní

Vliv grafického nastavení na výkon a vizuál

Death Strading má čtveřici presetů: Low, Medium, Default a Very High. Mezi dvěma posledními není prakticky žádný vizuální rozdíl, snížíme-li však nastavení na Medium, už spatřujeme omezení komplexity textur a LODů. Rozdíl jde dobře vidět na vegetaci. Snížení na Low pak má za následek redukci ambientní okluze, mizení některých vzdálenějších modelů a absenci anti-aliasingu. S výjímkou TAA ale nedojde ani v jednom případě k nějaké fatální degradaci vizuálu hry, i na nejnižší nastavení vypadá Death Stranding na PC k světu.

LOW | zdroj: vlastní MEDIUM | zdroj: vlastní VERY HIGH | zdroj: vlastní LOW | zdroj: vlastní MEDIUM | zdroj: vlastní VERY HIGH | zdroj: vlastní

Mírný efekt grafických presetů ale znamená, že jejich snižováním nezískáme moc výkonu navíc. Rozdíl mezi Very High a Low je ve 4K na grafické kartě GeForce RTX 2060 8–10 FPS, a ještě záleží na scéně.

zdroj: vlastní

Test DLSS 2.0 v Death Stranding

Po zkušenostech z předešlých implementací DLSS ve hrách jsem byl k technologii skeptický, ale musím říct, že v případě Death Stranding jsem byl mile překvapen. Pokud máte grafickou kartu Nvidia řady RTX, rozhodně má smysl si AI upscale zapnout. Vizuálně nic neztratíte a získáte výkon. U grafické karty GeForce RTX 2060 to znamená, že při nastavení DLSS performace se ve 4K přehoupnete přes hranici 65 průměrných FPS, a to při nejvyšším nastavení detailů. Bez DLSS hra generovala „pouze“ něco kolem 40 FPS.

zdroj: vlastní

Ve srovnání s nativním vykreslování přitom nepoznáte při hraní žádný rozdíl. Koukněte na následující screenshoty ve 4K.

DLSS off | zdroj: vlastní DLSS Quality | zdroj: vlastní DLSS Performance | zdroj: vlastní

DLSS off | zdroj: vlastní DLSS Quality | zdroj: vlastní DLSS Performance | zdroj: vlastní

Zatímco v minulé verzi DLSS bylo patrné jakési slévání objektů nebo členitých textur (podobně, jako to dělá například fotoaparát na mobilu), DLSS 2.0 už tím netrpí. Nějaký rozdíl uvidíte, pouze pokud si obraz vyscreenujete a uděláte si výřez s přiblížením. Pak se objeví na rozhraních tmavé a světlé lehké artefakty, ale čitelnost textů (i vzdálených), detaily textur, vše zůstává zachováno.

Rozdíl ještě spatříte ve vyhlazování. DLSS při své aktivaci vypíná TAA a nahrazuje ho vlastním rešením. Je trochu agresivnější a způsobuje mírnou neostrost ve shluku členitých objektů, jako třeba u trsu trávy, na druhou stranu je zase efektivnější v eliminaci hran než TAA. To platí pro preset Quality, Performance, pravděpodobně díky nižšímu rozlišení, už místy nějakou nepřesnost vygeneruje (jde to vidět ve screenshotu výše na vlasech hlavního hrdiny). Pokud bych si měl pro svůj gameplay vybrat mezi Quality a Performance, zvolím náročnější variantu. Výkon získám i tak slušný, ale hra se bude více blížit nativnímu renderu.

Jedna výraznější chyba při vykreslování s DLSS se ale přece jen stala. Přímky, na které se díváte z velmi tupého úhlu, vykazují grafické artefakty. Pozorovat to lze například na silnici, která má příčné drážky. Odráží-li světlo, dochází k podivnému třepotání. Domnívám se, že to jde na vrub právě vyhlazování DLSS – TAA tím netrpí.

zdroj: Vlastní

Ve videu výše je při zapnutém DLSS vidět grafický artefakt při pohledu na texturu z tupého úhlu.

zdroj: Vlastní

Bez DLSS a se zapnutým vyhlazování TAA se to už neděje.

Takových příkladů bych ale ve hře moc nenašel, takže se stále dá říct, že DLSS je v Death Strading „výkon zdarma“. Že budu takto vizuálně povedenou hru schopný rozběhat ve 4K při 60 FPS na grafické kartě výkonnostní úrovně RTX 2060, jsem nečekal. I bez DLSS je ale Death Stranding pro PC povedený port. Kéž by takových bylo více!