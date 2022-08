Tvůrci Astro’s Playroom chystají novou hru, ambice mají ale jinde

18. 8. 2022 16:13 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Astro’s Playroom od Team Asobi byla sice malá hra, ale i tak dokázala díky svému originálnímu zapojení funkcí ovladače DualSense uchvátit řadu hráčů. Ostatně u nás na webu si odnesla od Pavla krásné hodnocení 9/10. Tým se už dříve přiznal, že momentálně pracuje na 3D hře. Teď se jeho kreativní ředitel, Nicolas Doucet, navíc rozpovídal o budoucnosti studia. A jak se zdá, máme se na co těšit.

V rozhovoru pro Game Industry Doucet nastínil, že plánují nárůst z původních 35 lidí na zhruba stovku zaměstnanců. Krom týmu, který pracuje na zmíněné doposud nejmenované hře, se Doucet svěřil, že chce vytvořit další skupinu, co by se věnovala pouze výzkumu a vývoji. Ta by jednoduše testovala různé nápady, které by se potenciálně daly implementovat do nových projektů.

„Každou novou technologii rádi vyzkoušíme,“ řekl v rozhovoru Doucet. „Existuje očividný způsob, jak ji použít, což je první věc, kterou otestujeme, a pak ji zkusíme použít tak, jak se to nepředpokládá. To nás zavede na zajímavá místa.“

Studio má navíc díky pevným vazbám s hardwarovým týmem PlayStationu přístup k neoznámeným prototypům. To ještě více otevírá možnosti experimentování. Team Asobi tak jednoduše není jedním ze studií, která by pracovala na velkých narativních titulech, chce se místo toho zaměřit na nové přístupy v možnostech hratelnosti. O to zajímavější bude sledovat další projekty těchto vývojářů.