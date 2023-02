The Last of Us: Part III je prý opravdu ve vývoji

8. 2. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zesnulý, neutěšený a povážlivě houbovitý svět The Last of Us je v poslední době vděčné téma, za což lze především děkovat výborné seriálové adaptaci od HBO.

Hry ale nezůstávají stranou. Stejně jako v případě seriálového Zaklínače, který také nastartoval novou vlnu zájmu o hry s Geraltem, i dobrodružství Joela s Ellie se zase začalo prodávat jak rohlíky – a stačil k tomu jediný díl nového seriálu. Například v Británii byl ke konci ledna k vidění nárůst prodejů o stovky procent a hra se dokonce dostala mezi dvacet nejprodávanějších krabicových titulů. Což je po deseti letech od vydání docela na poklonu.

Značí to, že zázemí existuje a odbytiště má značka prakticky jisté. Vývoj plnohodnotného herního pokračování by tudíž dával smysl, zvlášť když kreativní ředitel Naughty Dog a autor The Last of Us Neil Druckmann již dříve prohlásil, že kostra příběhu případné trojky je prakticky hotová a že „rozhodně ještě mají co říct“.

V pozdějším rozhovoru se ale zase mírnil a prohlásil, že je na nich, zda se rozhodnou pokračovat, a že pokud nevymyslí nic dostatečně zajímavého, konec The Last of Us: Part II je dost silný na to, aby se dal prohlásit za zakončení celé série. Spolehlivý leaker ViewerAnon pak ale přišel s informací, že The Last of Us: Part III už je ve vývoji.

K tomu se nyní přidávají indicie od dalšího zdroje – jiný leaker, který dříve prozradil práci na zeštíhlené verzi PlayStationu 5, serveru Theleak sdělil, že se na hře opravdu pracuje. V interním přehledu Sony je prý vedená coby titul „ve vývoji“, dělá na ní dle očekávání Naughty Dog a počítá se s vydáním pro PlayStation 5, přičemž se vede v patrnosti i PlayStation 6.

Masajasu Ito ze Sony dříve prohlásil, že životní cyklus PS5 bude dlouhý šest až sedm let. To znamená, že PlayStation 6 můžeme očekávat nejspíš v roce 2027, přinejlepším (či přinejhorším, dle úhlu pohledu) ke konci roku 2026. A vzhledem k tomu, že se rovnou počítá i s verzí pro PS6, The Last of Us: Part III má pravděpodobně vyjít ke konci životního cyklu současných konzolí. Vydání by se tudíž dalo předběžně odhadnout někam na polovinu roku 2026.

V podobném duchu se pro Forbes vyjádřil i novinář Paul Tassi: „Načasování by sedělo. První díl The Last of Us vyšel v červnu 2013. Dvojka vyšla v červnu 2020, ale studio mezitím ještě vyvíjelo Uncharted 4 a Uncharted: The Lost Legacy. Takže ano, potenciální vydání v roce 2026 by ke třetímu dílu sedělo a také by pasovalo k tomu, jaké ma HBO zjevně plány s druhou řadou seriálu.“

Samozřejmě je nutné podotknout, že to všechno jsou jen nepodložené spekulace a nepotvrzené úniky informací. Ale ruku na srdce, značka se ukázala jako zlatý důl, vážně by se někomu samým šokem zatočila hlava, kdyby Sony s Naughty Dog zítra oznámili, že na trojce opravdu pracují?