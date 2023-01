The Last of Us raketově stouply prodeje. Reagují na seriál

23. 1. 2023 14:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Série The Last of Us se vrací do žebříčků prodejnosti. Po premiéře stejnojmenného seriálu se na 20. místo tabulky UK Boxed Charts monitorující prodeje fyzických kopií ve Velké Británii vyškrábal The Last of Us: Part I. To pro hru značí narůst mezitýdenní prodejnosti o 238 %. O konzolovou generaci starší The Last of Us: Remastered si pak polepšil o 322 % a dostal se na 32. místo.

zdroj: Foto: HBO Max

Byť ani jeden z titulů není v top 10 nejprodávanějších her onoho žebříčku, samotný návrat na vyšší pozice je po takové době od vydání úctyhodný. K podobným povstáním obvykle přispívají buď výrazné slevy, dodatečný obsah, nebo právě jiná média, která zájem o danou značku oživí. Lze tak pochopit, že seriál od HBO do světa zničeného parazitickou houbou Cordyceps nejspíš přilákal úplně nové hráče.

Své o tom ví například CD Projekt. Zvýšený zájem o jejich hry vždy koreloval se zásadními updaty, ale právě i s uvedením seriálů ze stejného univerza. Například Zaklínače hrál v prosinci roku 2019 a 2020 (premiéry řad hraných seriálů) zhruba trojnásobek hráčů. Stejný zájem projevili fanoušci o Cyberpunk 2077, když Netflix odvysílal špičkové anime Edgerunners.

Dá se očekávat, že The Last of Us se v žebříčcích prodejnosti bude udržovat i nadále po dobu vysílání seriálu, který svou poslední epizodu první série uvede na HBO Max 12. března. Čísla by mohlo nakopnout také vydání remaku prvního dílu na PC, které připadá na 3. března.

První místo britské tabulky obsadil Fire Emblem Engage (v recenzi si od Aleše vysloužil sedmičku), a to i přesto, že se kusů prodalo zhruba o třetinu méně než jeho předchůdce Fire Emblem: Three Houses.