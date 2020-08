Sony hodlá na PC poslat další své exkluzivity

31. 8. 2020 11:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony v nedávné firemní zprávě shrnuje uplynulý fiskální rok 2020 (1. dubna 2019 – 31. března 2020), kde nastiňuje také svou strategii do budoucna. Prvními vlaštovkami mezi bývalými playstationovými exkluzivitami, které se dostaly na PC, bylo nedávné Death Stranding a Horizon Zero Dawn, přičemž pouze druhé jmenované je přímo hrou od studia patřícího Sony.

Dostat více her z PlayStationu na počítače je pro Sony klíčovým strategickým bodem, protože očekává nárůst konkurence, co se týká online PC hraní a hráčů z jiných odvětví. Zkrátka a dobře, Sony chce dostat své hry na počítače, protože má pocit, že je tam dostatečná kupní síla, která za ním na jinou platformu nikdy nepřijde.

Hodlá tak pokračovat v nastaveném trendu a z exkluzivit pro PlayStation by se tak zřejmě stanou pouhé časové exkluzivity. Horizon na PC vyšel s tříletým zpožděním, Death Stranding to netrvalo ani rok. Sony nicméně zatím ani nenaznačilo, která z her by mohla být tou další – Uncharted, The Last of Us, Bloodborne…?

Firma zatím neoznámila ani zda se na PC objeví některá z nadcházejících exkluzivit pro PlayStation 5. Microsoft naproti tomu plánuje velmi vstřícnou politiku, kdy zaprvé minimálně po dobu dvou let všechny hry pro Xbox Series X půjdou hrát i na Xboxu One, ale hlavně budou vycházet i na PC a navíc v rámci Xbox Game Pass. Kdo celou otevřenou platformu nejvíc ignoruje, je pak samozřejmě Nintendo.